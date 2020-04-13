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13.04.2020 12:14
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Замдиректора училища олимпийского резерва, где учились Кержаков и Валуев, будут судить за хищение 85 млн рублей

Следственный комитет Петербурга направил в суд дело в отношении замдиректора государственного бюджетного профессионального учреждения. 46-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве. С момента задержания сумма хищения увеличилась почти в десять раз.

Как сообщает 13 апреля пресс-служба ведомства, обвиняемая, выполняя одновременно функции замдиректора и бухгалтера, вносила в табели учета рабочего времени ложные данные о ряде лиц, которые фактически не работали, а также данные о необоснованно завышенной заработной плате нескольких работников.

По данным «Фонтанки», когда женщину, работавшую в училище олимпийского резерва № 1, расположенного в Калининском районе, задержали в мае 2019 года, речь шла о хищении 700 тысяч рублей в период с января по март 2019. В ходе следствия временной отрезок увеличился на шесть лет — с января 2013 по май 2019, а сумма — почти в десять раз, до 85 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что учебное заведение широко известно в спортивных кругах. Его окончили боксер Николай Валуев, экс-нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков, баскетболист Андрей Кириленко и другие известные спортсмены.

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