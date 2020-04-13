«Самоизоляция не повод для уныния». Туктамышева, Самодурова и другие петербургские фигуристы показали, как тренируются, несмотря на ограничения
Ученики петербургского тренера по фигурному катанию Алексея Мишина, несмотря на эпидемию коронавируса и самоизоляцию, продолжают занятия. Видео тренировочного процесса под присмотром хореографа Татьяны Прокофьевой опубликовал в понедельник, 13 апреля, официальный паблик комитета по физкультуре Санкт-Петербурга «ВКонтакте».
В ролике приняли участие Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Евгений Семененко, Александра Махалова, Глеб Лутфулин.
«Этим видеороликом мы хотели показать вам, что самоизоляция не повод для уныния. Оставайтесь дома. Занимайтесь и совершенствуйтесь. Будьте вместе. Несмотря на удаленность друг от друга, мы вместе!» — заявили фигуристы.
Ранее отменили чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти с 16 по 22 марта.