FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +4
73.75р80.74р
СРОЧНО

#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 12:10
0
Печать

«Самоизоляция не повод для уныния». Туктамышева, Самодурова и другие петербургские фигуристы показали, как тренируются, несмотря на ограничения

Ученики петербургского тренера по фигурному катанию Алексея Мишина, несмотря на эпидемию коронавируса и самоизоляцию, продолжают занятия. Видео тренировочного процесса под присмотром хореографа Татьяны Прокофьевой опубликовал в понедельник, 13 апреля, официальный паблик комитета по физкультуре Санкт-Петербурга «ВКонтакте».

В ролике приняли участие Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Евгений Семененко, Александра Махалова, Глеб Лутфулин.

«Этим видеороликом мы хотели показать вам, что самоизоляция не повод для уныния. Оставайтесь дома. Занимайтесь и совершенствуйтесь. Будьте вместе. Несмотря на удаленность друг от друга, мы вместе!» — заявили фигуристы.

Ранее отменили чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти с 16 по 22 марта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний