Россияне стали чаще обращаться за психологической помощью. Сильнее всего коронавирус ударил по пожилым и женщинам

Россияне стали чаще обращаться за психологической помощью в условиях самоизоляции и пандемии коронавируса. Чаще всего помощи просят пожилые люди и женщины. Об этом 13 апреля заявил главный внештатный психиатр Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе.



«Безусловно, растет [число] обращений. Об этом свидетельствует наша горячая линия медико-психологической помощи — 96 звонков на одну горячую линию в течение суток. Это большое количество, потому что ведь каждого надо выслушать, с ним поговорить, понять, что его беспокоит, дать соответствующее разъяснение и так далее. Само собой, если раньше не было никаких звонков по коронавирусу, теперь их где-то 15–20%», — сказал психиатр в эфире программы «Поздняков» на НТВ.

