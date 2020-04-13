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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 11:35
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Россияне стали чаще обращаться за психологической помощью. Сильнее всего коронавирус ударил по пожилым и женщинам

Россияне стали чаще обращаться за психологической помощью в условиях самоизоляции и пандемии коронавируса. Чаще всего помощи просят пожилые люди и женщины. Об этом 13 апреля заявил главный внештатный психиатр Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе.

«Безусловно, растет [число] обращений. Об этом свидетельствует наша горячая линия медико-психологической помощи — 96 звонков на одну горячую линию в течение суток. Это большое количество, потому что ведь каждого надо выслушать, с ним поговорить, понять, что его беспокоит, дать соответствующее разъяснение и так далее. Само собой, если раньше не было никаких звонков по коронавирусу, теперь их где-то 15–20%», — сказал психиатр в эфире программы «Поздняков» на НТВ.

Специалист отметил, что пожилые люди чаще жалуются на чувство тревоги, недостаток общения. Женщины же интересуются, как уберечь от коронавируса детей.

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Комментарии (2)

Mozg
Но скоро средний класс проест накопления и в отчаянье впадут более молодые. И тогда либо запой, либо криминал, либо психиатр.
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