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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 11:16
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В Петербурге и Москве лучшая самоизоляция в стране. Просто другие города катятся вниз ещё быстрее

Картина самоизоляции в России резко изменилась. Москва и Санкт-Петербург утром 13 апреля вышли в лидеры по индексу самоизоляции в списке городов-миллионников и городов с населением более 500 тысяч человек. Такого ещё не было с того момента, как «Яндекс» начал считать этот индекс.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=90.115492%2C54.593311&amp;z=3.6" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

По данным на 9:00 13 апреля, индекс Москвы составил 3,3 балла, а Санкт-Петербурга — 3,1 балла. Динамика нашего города такова:

  • на 6:00 — 4,9 балла;
  • на 7:00 — 4,4;
  • на 8:00 — 3,6;
  • на 9:00 — 3,1.
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=90.115492%2C54.593311&amp;z=3.6" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

В прошлые четверг и пятницу (два предыдущих рабочих дня) индекс снижался чуть медленнее: сравните с утренними данными за 9 апреля и за 10 апреля. В целом по стране индекс сегодня тоже снижается быстрее, чем на прошлой неделе, — ещё быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. При этом отметим, что в обоих городах введены новые запреты, в столице начинают действовать пропуска.

Вчера, в воскресенье, 12 апреля, по итогам дня индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,8 балла, это на 1,2 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавируса. В воскресенье, 5 апреля, он составлял 3,9 балла. 10 апреля, напомним, в Петербурге была зафиксирована самая плохая самоизоляция среди российских городов-миллионников.

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений и сервисов начал вычислять балл, который показывает примерную картину самоизоляции. Шкала 5-балльная, как в школе: чем индекс выше, тем сложнее вирусу распространяться.

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Комментарии (11)

krasnonosov
Голод не тетка, долго в изоляции, брошенным своим собственным государством, которому ты платил налоги, на произвол судьбы не просидишь.
igoruha
Я не понимаю, почему какая то частная компания, зарегистрированнная в Нидерландах, фактически шпионит за нами? Насколько это вообще достоверно? Советую всем временно отказаться от приложений яндекса на мобильниказ. Особенно от яндекс карт. Лично я удалил всё яндексовское. Когда эта фигня закончится, снова поставлю, а может быть и нет
PapaKarlo
В Питере не так много было работающих... В городе живут более 1 млн пенсионеров. Школьников, студентов близко к 1 млн. Работников госсектора много. Они сидят дома.... Поэтому, многие могут сидеть дома. Если кто-то и работает сейчас, то не многие. У меня двор забит авто- некуда ставить... Значит, сидят дома
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