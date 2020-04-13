Картина самоизоляции в России резко изменилась. Москва и Санкт-Петербург утром 13 апреля вышли в лидеры по индексу самоизоляции в списке городов-миллионников и городов с населением более 500 тысяч человек. Такого ещё не было с того момента, как «Яндекс» начал считать этот индекс.

В прошлые четверг и пятницу (два предыдущих рабочих дня) индекс снижался чуть медленнее: сравните с утренними данными за 9 апреля и за 10 апреля . В целом по стране индекс сегодня тоже снижается быстрее, чем на прошлой неделе, — ещё быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. При этом отметим, что в обоих городах введены новые запреты , в столице начинают действовать пропуска .

Вчера, в воскресенье, 12 апреля, по итогам дня индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,8 балла, это на 1,2 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавируса. В воскресенье, 5 апреля, он составлял 3,9 балла. 10 апреля, напомним, в Петербурге была зафиксирована самая плохая самоизоляция среди российских городов-миллионников.

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений и сервисов начал вычислять балл, который показывает примерную картину самоизоляции. Шкала 5-балльная, как в школе: чем индекс выше, тем сложнее вирусу распространяться.