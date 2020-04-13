В Петербурге и Москве лучшая самоизоляция в стране. Просто другие города катятся вниз ещё быстрее
Картина самоизоляции в России резко изменилась. Москва и Санкт-Петербург утром 13 апреля вышли в лидеры по индексу самоизоляции в списке городов-миллионников и городов с населением более 500 тысяч человек. Такого ещё не было с того момента, как «Яндекс» начал считать этот индекс.
По данным на 9:00 13 апреля, индекс Москвы составил 3,3 балла, а Санкт-Петербурга — 3,1 балла. Динамика нашего города такова:
- на 6:00 — 4,9 балла;
- на 7:00 — 4,4;
- на 8:00 — 3,6;
- на 9:00 — 3,1.
В прошлые четверг и пятницу (два предыдущих рабочих дня) индекс снижался чуть медленнее: сравните с утренними данными за 9 апреля и за 10 апреля. В целом по стране индекс сегодня тоже снижается быстрее, чем на прошлой неделе, — ещё быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. При этом отметим, что в обоих городах введены новые запреты, в столице начинают действовать пропуска.
Вчера, в воскресенье, 12 апреля, по итогам дня индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,8 балла, это на 1,2 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавируса. В воскресенье, 5 апреля, он составлял 3,9 балла. 10 апреля, напомним, в Петербурге была зафиксирована самая плохая самоизоляция среди российских городов-миллионников.
Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений и сервисов начал вычислять балл, который показывает примерную картину самоизоляции. Шкала 5-балльная, как в школе: чем индекс выше, тем сложнее вирусу распространяться.