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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 10:59
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РБК: Две трети москвичей согласны на ограничения прав ради борьбы с коронавирусом

69% жителей столицы согласны с ограничением их прав для борьбы с коронавирусной инфекцией. Не согласен на урезание конституционных прав каждый четвёртый москвич — 28%. Об этом 13 апреля со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир» сообщает РБК.

Доля тех, кто положительно ответил на вопрос о готовности жертвовать некоторыми своими правами, если это поможет сдержать распространение коронавируса, по сравнению с мартом выросла на 9%, а доля тех, кто ответил отрицательно, напротив, уменьшилась на 3%.

Неприятие решений властей чаще всего высказывают москвичи в возрасте 18–24 лет (42%), а также граждане с высшим образованием или ученой степенью (31%). Жертвовать своими правами чаще всего готовы респонденты в возрасте 39–45 лет (73%) и люди со средним образованием (77%).

«В ответах читается нарастающая усталость от текущего положения и желание ухватиться за любую возможность, если она ведет к возврату привычной жизни», — комментирует результаты опроса президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин. Эксперт уверен, что «с реально серьезными ограничительными мерами жители города еще не столкнулись».

В опросе приняли участие 500 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в Москве.

С конца прошлой недели Москву патрулирует полиция, а на въездах в город останавливают машины. Со среды 15 апреля жителям в личных целях нельзя будет передвигаться на транспорте чаще чем два раза в неделю. Сегодня столичным жителям начнут раздавать специальные пропуска.

К 12 апреля за нарушение режима самоизоляции были оштрафованы уже 30 человек.

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Комментарии (10)

krasnonosov
"Они пройдут — расплавленные годы
Народных бурь и мятежей:
Вчерашний раб, усталый от свободы, —
Возропщет, требуя цепей.
Построит вновь казармы и остроги,
Воздвигнет сломанный престол,
А сам уйдет молчать в свои берлоги,
Работать на полях, как вол." (с) М. Волошин
Vahmistroff
Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности. ...и у них не будет ни того ни другого!
common
Радует, что всё-таки ещё достаточно здравомыслящих людей - 2/3. Разумность не определяется образованием, а воспитанием. Хорошо, что многие смогли сохранить черты социалистического человека. С людьми постмодерна трудно будет выйграть любую войну, даже с вирусом.
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