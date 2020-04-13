РБК: Две трети москвичей согласны на ограничения прав ради борьбы с коронавирусом

Доля тех, кто положительно ответил на вопрос о готовности жертвовать некоторыми своими правами, если это поможет сдержать распространение коронавируса, по сравнению с мартом выросла на 9%, а доля тех, кто ответил отрицательно, напротив, уменьшилась на 3%.

69% жителей столицы согласны с ограничением их прав для борьбы с коронавирусной инфекцией. Не согласен на урезание конституционных прав каждый четвёртый москвич — 28%. Об этом 13 апреля со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир» сообщает РБК.

Неприятие решений властей чаще всего высказывают москвичи в возрасте 18–24 лет (42%), а также граждане с высшим образованием или ученой степенью (31%). Жертвовать своими правами чаще всего готовы респонденты в возрасте 39–45 лет (73%) и люди со средним образованием (77%).



«В ответах читается нарастающая усталость от текущего положения и желание ухватиться за любую возможность, если она ведет к возврату привычной жизни», — комментирует результаты опроса президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин. Эксперт уверен, что «с реально серьезными ограничительными мерами жители города еще не столкнулись».



В опросе приняли участие 500 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в Москве.



С конца прошлой недели Москву патрулирует полиция, а на въездах в город останавливают машины. Со среды 15 апреля жителям в личных целях нельзя будет передвигаться на транспорте чаще чем два раза в неделю. Сегодня столичным жителям начнут раздавать специальные пропуска.



К 12 апреля за нарушение режима самоизоляции были оштрафованы уже 30 человек.

