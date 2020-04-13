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13.04.2020 10:44
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Кудрин: МРОТ и пособие по безработице нужно увеличить на время кризиса

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице на время кризиса в России должны быть увеличены. Об этом в эфире телеканала РБК 13 апреля заявил глава Счетной палаты, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

«Возможно, нужно сделать МРОТ намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил сейчас пособие по безработице», — подчеркнул Кудрин.

Он уточнил, что, по его мнению, финансовая система страны выдержит такую нагрузку — даже несмотря на повышенные социальные обязательства после послания Путина Федеральному собранию.

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Комментарии (2)

krasnonosov
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Pilat
Прямо отец родной.....
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