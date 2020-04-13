Кудрин: МРОТ и пособие по безработице нужно увеличить на время кризиса

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице на время кризиса в России должны быть увеличены. Об этом в эфире телеканала РБК 13 апреля заявил глава Счетной палаты, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.



«Возможно, нужно сделать МРОТ намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил сейчас пособие по безработице», — подчеркнул Кудрин.

