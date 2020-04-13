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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 09:20
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У петербургского юриста украли коллекционные купюры и монеты. Домушник поживился на 3 млн рублей

Квартирный вор нашел чем поживиться в доме петербургского юриста в Красносельском районе. Помимо наличных и ювелирки, он прихватил с собой бережно хранящиеся коллекционные купюры и монеты.

Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, с заявлением о краже в полицию обратилась 37-летняя сотрудница одной из юридических фирм.

Она рассказала, что несколько дней отсутствовала у себя дома на улице Добровольцев, а когда вернулась, обнаружила пропажу крупной суммы наличных средств в разных валютах и ювелирных украшений.

По ее словам, также пропала пара мужских наручных часов швейцарских марок, несколько старинных монет и олимпийских купюр номиналом 200 рублей.

Общая сумма ущерба составила 2,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража).

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Комментарии (2)

PapaKarlo
Квартиру нужно было поставить на охрану. Злоумышленника кто-то "навел"...
prosto_5e4ce2877d5fb
Юристу надо было самоизолироваться, а не вне дома шастать.
Не пришлось бы и заявление писать.
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