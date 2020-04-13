У петербургского юриста украли коллекционные купюры и монеты. Домушник поживился на 3 млн рублей
Квартирный вор нашел чем поживиться в доме петербургского юриста в Красносельском районе. Помимо наличных и ювелирки, он прихватил с собой бережно хранящиеся коллекционные купюры и монеты.
Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, с заявлением о краже в полицию обратилась 37-летняя сотрудница одной из юридических фирм.
Она рассказала, что несколько дней отсутствовала у себя дома на улице Добровольцев, а когда вернулась, обнаружила пропажу крупной суммы наличных средств в разных валютах и ювелирных украшений.
По ее словам, также пропала пара мужских наручных часов швейцарских марок, несколько старинных монет и олимпийских купюр номиналом 200 рублей.
Общая сумма ущерба составила 2,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража).