У петербургского юриста украли коллекционные купюры и монеты. Домушник поживился на 3 млн рублей

Квартирный вор нашел чем поживиться в доме петербургского юриста в Красносельском районе. Помимо наличных и ювелирки, он прихватил с собой бережно хранящиеся коллекционные купюры и монеты.



Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, с заявлением о краже в полицию обратилась 37-летняя сотрудница одной из юридических фирм.



Она рассказала, что несколько дней отсутствовала у себя дома на улице Добровольцев, а когда вернулась, обнаружила пропажу крупной суммы наличных средств в разных валютах и ювелирных украшений.

