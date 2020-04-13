ДТП на КАД попало на видео: водитель после дождя поймал колею и зря дал по тормозам
Опасности, подстерегающие водителей в плохую погоду, демонстрируют две видеозаписи очевидцев.
На КАД после съезда на Московское шоссе 12 апреля в 22:33 занесло «Инфинити», и она, крутясь, пересекла проезжую часть и врезалась в отбойник. Запись регистратора выложил в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 13 апреля очевидец Башир. Сам он, по его словам, ехал со скоростью ниже 80 км/ч: никуда не торопился, дорожные условия сложные. После ДТП он остановился, чтобы узнать, не нужна ли помощь. «Парень жив-здоров, испугался сильно, и всё, - рассказывает Башир. - Он просто сильно гнал по левой полосе и поймал колею, и дал по тормозам, и вот итог».
Другое видео сделано тем же вечером на проспекте Обуховской Обороны. Серьёзное нарушение ПДД, к счастью, не привело к аварии: водитель машины с видеорегистратором успел уйти от столкновения с автомобилем, выехавшим ему в лоб – на встречную полосу.
В комментариях автомобилисты отмечают, что участок этот непростой, и при плохой видимости не все успевают сориентироваться: дорога неожиданно меняет конфигурацию, рельсы сбоку многих сбивают с толку, светофор со стрелкой скрыт деревьями. «Ночью реально можно не обратить внимание, что после перекрёстка осталось по одной полосе в каждом направлении, а рельсы вообще отдельно сбоку», - пишет, например, Владимир.