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13.04.2020 08:27
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ДТП на КАД попало на видео: водитель после дождя поймал колею и зря дал по тормозам

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Опасности, подстерегающие водителей в плохую погоду, демонстрируют две видеозаписи очевидцев.

На КАД после съезда на Московское шоссе 12 апреля в 22:33 занесло «Инфинити», и она, крутясь, пересекла проезжую часть и врезалась в отбойник. Запись регистратора выложил в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 13 апреля очевидец Башир. Сам он, по его словам, ехал со скоростью ниже 80 км/ч: никуда не торопился, дорожные условия сложные. После ДТП он остановился, чтобы узнать, не нужна ли помощь. «Парень жив-здоров, испугался сильно, и всё, - рассказывает Башир. - Он просто сильно гнал по левой полосе и поймал колею, и дал по тормозам, и вот итог».

Другое видео сделано тем же вечером на проспекте Обуховской Обороны. Серьёзное нарушение ПДД, к счастью, не привело к аварии: водитель машины с видеорегистратором успел уйти от столкновения с автомобилем, выехавшим ему в лоб – на встречную полосу.

В комментариях автомобилисты отмечают, что участок этот непростой, и при плохой видимости не все успевают сориентироваться: дорога неожиданно меняет конфигурацию, рельсы сбоку многих сбивают с толку, светофор со стрелкой скрыт деревьями. «Ночью реально можно не обратить внимание, что после перекрёстка осталось по одной полосе в каждом направлении, а рельсы вообще отдельно сбоку», - пишет, например, Владимир.

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Комментарии (2)

Chinalove
Остался жив? Жаль...
260786601
Не для кого не секрет что: КАД при строительстве КАД были нарушены все мыслимые и не мыслимые нормативы при строительстве. Перед началом строительства в тендере участвовала одна из монстров дорожной индустрии из Германии с опытом работы в данной отрасли более 40 лет(!!!). Так вот они давали 50 лет гарантийных обязательств после сдачи, но (!!!) они не предлагали ОТКАТОВ и, что естественно, "пролетели"... Как построена КАД вы видите каждый день, колейность "почему то" не от многотонных грузовиков в правых рядах, а там где передвигаются легковые автомобили, да и по самой колейности это особо заметно. Проще говоря теория что на КАД больше распилили нежели вложили похоже соответствует действительности... Да кстати, недавно обанкроченному Пилону, кинувшему на деньги уйму субподрядчиков, дали возможность посливать сначала все активы, что указывает на "чистоту помыслов" правоохранительной и судебной с системы, про администрацию Смольного можно и не вспоминать.
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