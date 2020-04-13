260786601 13 Апр 2020 в 08:43 13 Апр 2020 в 08:43

Не для кого не секрет что: КАД при строительстве КАД были нарушены все мыслимые и не мыслимые нормативы при строительстве. Перед началом строительства в тендере участвовала одна из монстров дорожной индустрии из Германии с опытом работы в данной отрасли более 40 лет(!!!). Так вот они давали 50 лет гарантийных обязательств после сдачи, но (!!!) они не предлагали ОТКАТОВ и, что естественно, "пролетели"... Как построена КАД вы видите каждый день, колейность "почему то" не от многотонных грузовиков в правых рядах, а там где передвигаются легковые автомобили, да и по самой колейности это особо заметно. Проще говоря теория что на КАД больше распилили нежели вложили похоже соответствует действительности... Да кстати, недавно обанкроченному Пилону, кинувшему на деньги уйму субподрядчиков, дали возможность посливать сначала все активы, что указывает на "чистоту помыслов" правоохранительной и судебной с системы, про администрацию Смольного можно и не вспоминать.