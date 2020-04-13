Трамп поблагодарил Путина за участие в сделке ОПЕК+. Баррель Brent упал в цене, но после выровнялся

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России сократить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой финансовый и энергетический рынки. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в ночь на 13 апреля.



«Президент Трамп поблагодарил президента Путина за сотрудничество с королевством Саудовская Аравия и другими нефтедобывающими государствами для успокоения (ситуации на) мировых энергетических рынков. Президент Трамп приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков», - говорится в сообщении.

