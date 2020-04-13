Трамп поблагодарил Путина за участие в сделке ОПЕК+. Баррель Brent упал в цене, но после выровнялся
Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным приветствовал обязательство России сократить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой финансовый и энергетический рынки. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в ночь на 13 апреля.
«Президент Трамп поблагодарил президента Путина за сотрудничество с королевством Саудовская Аравия и другими нефтедобывающими государствами для успокоения (ситуации на) мировых энергетических рынков. Президент Трамп приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков», - говорится в сообщении.
Также Трамп поблагодарил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда за сотрудничество с Россией и другими странами.
Новое соглашение ОПЕК+ было подписано накануне. В нем участвуют 23 страны. Об этом вечером 12 апреля сообщил в Twitter министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль, назвав сделку исторической. Стороны договорились о снижении на 9,7 миллиона баррелей в сутки на период май-июнь.
Все подробности привел вчера министр энергетики РФ Александр Новак. Вице-президент ЛУКОЙЛ Леонид Федун сравнил сделку с Брестским миром.
После соглашения на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса Brent с поставкой в июне снизилась на 0,57%, до $31,3. По состоянию на 5:55 мск Brent на торгах в Лондоне выросла на 4%, до $32,85, а цена WTI составила $23,9 за баррель.