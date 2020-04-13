В Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, будет значительно ветренее, чем сейчас, – уже через несколько часов, и холоднее – уже через пару дней. Пока же в городе 7,4 градуса тепла.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 13 апреля, будет облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный и западный умеренный, местами порывы до сильного. Городское ГУ МЧС предупреждает, что порывы будут достигать 13 м/с. Днём воздух прогреется до плюс 8-10 градусов.

