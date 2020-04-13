В Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, будет значительно ветренее, чем сейчас, – уже через несколько часов, и холоднее – уже через пару дней. Пока же в городе 7,4 градуса тепла.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 13 апреля, будет облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный и западный умеренный, местами порывы до сильного. Городское ГУ МЧС предупреждает, что порывы будут достигать 13 м/с. Днём воздух прогреется до плюс 8-10 градусов.
В ближайшие два дня ожидается такая же облачная погода с осадками, временами возможен даже мокрый снег. Ночью будет небольшой минус, а днём плюс 5-7 градусов. По данным «Яндекса», к концу недели может похолодать до 3 градусов.