ДДТ против коронавируса. Угадай, какую песню Юрий Шевчук выбрал для марафона #минусвирус

Лидер петербургской группы ДДТ, поэт, композитор и просто Юра-музыкант присоединился к проекту «Фонтанки» - благотворительный марафон в поддержку российских медиков, противостоящих сейчас пандемии коронавируса.

Юрий Шевчук в эти дни находится на самоизоляции. Несмотря на это, дядя Юра откликнулся на нашу просьбу и записал для зрителей «Фонтанки» музыкальное обращение. Редакция сама не знала, какие именно слова выберет Юрий Шевчук, но ему удалось нас удивить. Предлагаем нашим читателям угадать. Если не нашли в предложенных вариантах, а наверняка не найдете, пишите свои предположения в комментариях.

В качестве подсказки – песня не новая и широко известна. «Черный пёс Петербург» «Ты не один» «Это всё» «Эй, Ленинград! Петербург! Петроградище!» «Я люблю твое мужество заваривать чай» «Осень» «Я зажег в церквях все свечи» «С глазами Блока» Свой вариант (в комментариях)

Марафон #минусвирус стартует в полдень 13 апреля. В списке подтвердивших свое участие – более 30 музыкантов: Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук (ДДТ), Владимир Шахрин («Чайф»), Андрей Макаревич, Ольга Арефьева, Гиги Дедаламазишвили («Мгзавреби»), группы «Несчастный случай», «НОМ», Brazzaville, «Сегодня ночью», Zero People и многие другие.

Музыкально-информационный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус организован на благотворительной основе. Все участники выступают бесплатно, и никто из тех, к кому мы обращались с предложением принять участие, не вспомнил о деньгах. В течение дня к нам в студию приходить гости: волонтеры, бизнесмены, чиновники, все те, кто помогает сейчас больницам.

В прямом эфире мы расскажем о Фонде «Не напрасно». Петербургская организация взяла на себя миссию точки сборки всех инициатив помощи медикам, пациентам и обществу во время пандемии коронавируса. Основная цель заключается в создании единой цепочки: больница – закупщик - донор. Для полного обеспечения одной больницы необходимыми материалами нужно порядка 10 миллионов рублей. Первыми в списке стоят Александровская, Покровская и детская больница им. Филатова.

