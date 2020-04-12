ДДТ против коронавируса. Угадай, какую песню Юрий Шевчук выбрал для марафона #минусвирус
Лидер петербургской группы ДДТ, поэт, композитор и просто Юра-музыкант присоединился к проекту «Фонтанки» - благотворительный марафон в поддержку российских медиков, противостоящих сейчас пандемии коронавируса.
Юрий Шевчук в эти дни находится на самоизоляции. Несмотря на это, дядя Юра откликнулся на нашу просьбу и записал для зрителей «Фонтанки» музыкальное обращение. Редакция сама не знала, какие именно слова выберет Юрий Шевчук, но ему удалось нас удивить.
Предлагаем нашим читателям угадать. Если не нашли в предложенных вариантах, а наверняка не найдете, пишите свои предположения в комментариях.
В качестве подсказки – песня не новая и широко известна.
Марафон #минусвирус стартует в полдень 13 апреля. В списке подтвердивших свое участие – более 30 музыкантов: Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук (ДДТ), Владимир Шахрин («Чайф»), Андрей Макаревич, Ольга Арефьева, Гиги Дедаламазишвили («Мгзавреби»), группы «Несчастный случай», «НОМ», Brazzaville, «Сегодня ночью», Zero People и многие другие.
Музыкально-информационный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус организован на благотворительной основе. Все участники выступают бесплатно, и никто из тех, к кому мы обращались с предложением принять участие, не вспомнил о деньгах. В течение дня к нам в студию приходить гости: волонтеры, бизнесмены, чиновники, все те, кто помогает сейчас больницам.
В прямом эфире мы расскажем о Фонде «Не напрасно». Петербургская организация взяла на себя миссию точки сборки всех инициатив помощи медикам, пациентам и обществу во время пандемии коронавируса. Основная цель заключается в создании единой цепочки: больница – закупщик - донор. Для полного обеспечения одной больницы необходимыми материалами нужно порядка 10 миллионов рублей. Первыми в списке стоят Александровская, Покровская и детская больница им. Филатова.
Также на специально созданной платформе «Что делать» аккумулирована справочная помощь для населения и консультационная - для врачей. Там же можно пожертвовать средства. В наблюдательный совет проекта, в частности, вошли главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и президент «Ассоциации реаниматологов и анестезиологов РФ» Константин Лебединский.
Подключайтесь к нашему марафону 13 апреля на странице tv.fontanka.ru https://tv.fontanka.ru/ и в социальных сетях «Фонтанки.ру»: Facebook https://www.facebook.com/fontanka.ru/ и «ВКонтакте» https://vk.com/fontanka