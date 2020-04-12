Новак: Из сложившейся на мировом рынке нефти ситуации мы будем выходить долго

Cложившаяся на мировом рынке нефти ситуация продлится, по крайней мере, до конца 2020 года. Такое мнение выразил глава Минэнерго Александр Новак.



По словам министра, Россия справится с этим кризисом в отрасли.



«Нам нужно пережить пик падения спроса <...> Я думаю, что мы будем достаточно долго выходить из той ситуации, которая складывается сегодня на нефтяном рынке. Как минимум до конца этого года в лучшем случае»,— сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1» 12 апреля.



Он прогнозирует, что мировой спрос на нефть будет восстанавливаться медленнее, чем это было до кризиса.

