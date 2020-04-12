Новак: Из сложившейся на мировом рынке нефти ситуации мы будем выходить долго
Cложившаяся на мировом рынке нефти ситуация продлится, по крайней мере, до конца 2020 года. Такое мнение выразил глава Минэнерго Александр Новак.
По словам министра, Россия справится с этим кризисом в отрасли.
«Нам нужно пережить пик падения спроса <...> Я думаю, что мы будем достаточно долго выходить из той ситуации, которая складывается сегодня на нефтяном рынке. Как минимум до конца этого года в лучшем случае»,— сказал Новак в эфире телеканала «Россия 1» 12 апреля.
Он прогнозирует, что мировой спрос на нефть будет восстанавливаться медленнее, чем это было до кризиса.
Мминистр назвал иррациональными действия Саудовской Аравии по увеличению добычи сырья после распада сделки ОПЕК+ в условиях падения мирового спроса. По его словам, Россию «очень сложно потеснить» на нефтяном рынке.
Новак выразил надежду, что новая сделка ОПЕК+, детали которой согласовываются на протяжении последних дней, будет подписана в ближайшее время.
Напомним, после распада сделки ОПЕК+ в начале марта и в условиях пандемии вируса COVID-19 мировые цены на нефть обрушились до двадцатилетних минимумов. На срочном заседании ОПЕК+ по стабилизации рынка, прошедшем 9 и 10 апреля, страны—участницы договорились о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Сегодня вечером, 12 апреля, страны продолжат переговоры для подписания окончательного варианта соглашения.