«Запрещенные барабанщики» приглашают на онлайн-марафон «Фонтанки» #минусвирус
Рок-группа «Запрещенные барабанщики» поддержала музыкальный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус.
Онлайн-концерт с участием Юрия Шевчука, Андрея Макаревича, групп «Зимавсегда», Zero People, Максима Леонидова, Владимира Шахрина и многих других пройдет на странице газеты 13 апреля.
Музыкальный марафон #минусвирус проводится в поддержку врачей Петербурга, работающих в тяжелейших условиях коронавируса. Одна из его целей — рассказать о том, как вы можете помочь им и нашим больницам.
В предстоящий понедельник с полудня и до последней ноты будут петь десятки музыкантов и групп — из своих домов, находясь в самоизоляции, в разных точках планеты — будь то солист «Мзгавреби» Гиги Дедаламазишвили или основатель группы The Tiger Lillies Martyn Jacques.