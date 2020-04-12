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12.04.2020 19:56
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«Запрещенные барабанщики» приглашают на онлайн-марафон «Фонтанки» #минусвирус

Рок-группа «Запрещенные барабанщики» поддержала музыкальный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус.

Онлайн-концерт с участием Юрия Шевчука, Андрея Макаревича, групп «Зимавсегда», Zero People, Максима Леонидова, Владимира Шахрина и многих других пройдет на странице газеты 13 апреля.

Музыкальный марафон #минусвирус проводится в поддержку врачей Петербурга, работающих в тяжелейших условиях коронавируса. Одна из его целей — рассказать о том, как вы можете помочь им и нашим больницам.

В предстоящий понедельник с полудня и до последней ноты будут петь десятки музыкантов и групп — из своих домов, находясь в самоизоляции, в разных точках планеты — будь то солист «Мзгавреби» Гиги Дедаламазишвили или основатель группы The Tiger Lillies Martyn Jacques.

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