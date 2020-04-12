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12.04.2020 17:52
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В ВОЗ упрекнули москвичей в «расслабленном поведении»

«Расслабленным поведением» москвичей объяснили резкий рост заболеваемости коронавирусом в российской столице. Легкомысленность столичных жителей осудила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

«К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: «А это не касается меня». Это результат всего, что происходило последние десять дней», — сказала эксперт в эфире программы «Воскресный вечер» («Россия-1»).

Напомним, последние сутки дали Москве 1306 новых случаев заражения. Это привело к жестким мерам: так, в столице вводят цифровые пропуска, а сотовые операторы следят за тем, сидят ли их абоненты дома.

Впрочем, программисты уже указали на несовершенство механизма оформления электронных пропусков.

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Комментарии (1)

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