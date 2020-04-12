Флешмобом отметил День космонавтики Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Студенты, преподаватели, сотрудники и выпускники, а также известные петербургские и московские актёры прочитали стихотворение Владимира Высоцкого «Космонавту Ю. Гагарину», не выходя из дома.
Участники флешмоба вспомнили слова первого космонавта: «Главная сила в человеке — это сила духа». В ГУАП решили вспомнить важную дату, отодвинутую на второй план пандемией.
В записи приняли участие звезды, в том числе выпускники вуза: Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков, Александр Лыков, Игорь Хрипунов, Мила Сивацкая, Александр Волохов, Георгий Штиль, Анвар Либабов. Поддержала творческое начинание и ректор ГУАП Юлия Антохина.
Напомним, День космонавтики начался с поздравления землян с МКС. В Петербурге к празднику креативно подготовилась также команда Лахта Центра.