Флешмобом отметил День космонавтики Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Студенты, преподаватели, сотрудники и выпускники, а также известные петербургские и московские актёры прочитали стихотворение Владимира Высоцкого «Космонавту Ю. Гагарину», не выходя из дома.



Участники флешмоба вспомнили слова первого космонавта: «Главная сила в человеке — это сила духа». В ГУАП решили вспомнить важную дату, отодвинутую на второй план пандемией.

