FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +10
73.75р80.74р
12.04.2020 16:50
0
Печать

В Петербурге Гагарина вспомнили словами Высоцкого

Флешмобом отметил День космонавтики Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Студенты, преподаватели, сотрудники и выпускники, а также известные петербургские и московские актёры прочитали стихотворение Владимира Высоцкого «Космонавту Ю. Гагарину», не выходя из дома.

Участники флешмоба вспомнили слова первого космонавта: «Главная сила в человеке — это сила духа». В ГУАП решили вспомнить важную дату, отодвинутую на второй план пандемией.

В записи приняли участие звезды, в том числе выпускники вуза: Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков, Александр Лыков, Игорь Хрипунов, Мила Сивацкая, Александр Волохов, Георгий Штиль, Анвар Либабов. Поддержала творческое начинание и ректор ГУАП Юлия Антохина.

Напомним, День космонавтики начался с поздравления землян с МКС. В Петербурге к празднику креативно подготовилась также команда Лахта Центра.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний