В Петербурге ограничат движение в тоннеле дамбы

Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат из-за ремонта, сообщает 12 апреля Дирекция Комплекса защитных сооружений.



По информации КЗС, в транспортном отсеке финской стороны (внешнее кольцо) ограничения будут действовать с 13-го по 17-е число. В транспортном отсеке невской стороны (внутреннее кольцо) — с 20 по 24 апреля.



«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7–10 минут», — говорится в тексте объявления.

