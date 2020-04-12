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12.04.2020 16:36
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В Петербурге ограничат движение в тоннеле дамбы

Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат из-за ремонта, сообщает 12 апреля Дирекция Комплекса защитных сооружений.

По информации КЗС, в транспортном отсеке финской стороны (внешнее кольцо) ограничения будут действовать с 13-го по 17-е число. В транспортном отсеке невской стороны (внутреннее кольцо) — с 20 по 24 апреля.

«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7–10 минут», — говорится в тексте объявления.

Автомобилистов просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

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