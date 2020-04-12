FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +10
73.75р80.74р
12.04.2020 15:11
4
Печать

На москвичей оформили больше 1300 штрафов за нарушение изоляции. Сотовые операторы подсчитали число тех, кто не сидит дома

Более 1300 протоколов за нарушение социальной дистанции составили за минувшие сутки в Москве. При этом квартиру надолго покидают миллионы жителей российской столицы.

1358 протоколов составили за субботу, 11 апреля, полицейские и чиновники Москвы за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КоАП столицы. Об этом 12 апреля сообщил Telegram-канал Московского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ряду нарушителей оказались те, кто собирался в группы или оказался на улице без конкретной причины (среди последних — поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора).

Также протоколы получили 18 торговых предприятий — за несоблюдение правил социального дистанцирования.

Тот же штаб подсчитал, что около 3,5 миллиона москвичей в пятницу, 10 апреля, покидали дом более чем на шесть часов. Геоаналитику предоставили сотовые операторы. Сидели же дома 4,4 миллиона человек.

Напомним, Москва — лидер по распространению коронавируса. На 12 апреля там заражено 10 086 человек (+1292), вылечено 687 (+188), умерло 72 (+14) (данные сайта «стопкоронавирус.рф»).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

А наш дядя Михаил
"В ряду нарушителей оказались те, кто ....... оказался на улице без конкретной причины (среди последних — поход в магазин, аптеку, поликлинику.....)." Что может быть конкретнее похода в магазин,аптеку? Подыхать с голоду? Ну не лежат хлеб, картошка в городской квартире долго, надо иногда этот запас пополнять. И без лекарств некоторым долго не прожить. Куда податься бедному пенсионеру ? (про волонтеров я в курсе,дай им Бог здоровья).
260871681
Из школы известно, что 100% никогда ничего не бывает. Обычно 10-15% людей не признают никакие указы властей, или по слабоумию или по противоречию.
krasnonosov
А что они хотели? Ведь завтра на работу. Тысячам предприятий власть разрешила продолжать деятельность.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний