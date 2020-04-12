На москвичей оформили больше 1300 штрафов за нарушение изоляции. Сотовые операторы подсчитали число тех, кто не сидит дома

Более 1300 протоколов за нарушение социальной дистанции составили за минувшие сутки в Москве. При этом квартиру надолго покидают миллионы жителей российской столицы.



1358 протоколов составили за субботу, 11 апреля, полицейские и чиновники Москвы за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КоАП столицы. Об этом 12 апреля сообщил Telegram-канал Московского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ряду нарушителей оказались те, кто собирался в группы или оказался на улице без конкретной причины (среди последних — поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора).