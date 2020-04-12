На москвичей оформили больше 1300 штрафов за нарушение изоляции. Сотовые операторы подсчитали число тех, кто не сидит дома
Более 1300 протоколов за нарушение социальной дистанции составили за минувшие сутки в Москве. При этом квартиру надолго покидают миллионы жителей российской столицы.
1358 протоколов составили за субботу, 11 апреля, полицейские и чиновники Москвы за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КоАП столицы. Об этом 12 апреля сообщил Telegram-канал Московского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ряду нарушителей оказались те, кто собирался в группы или оказался на улице без конкретной причины (среди последних — поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора).
Также протоколы получили 18 торговых предприятий — за несоблюдение правил социального дистанцирования.
Тот же штаб подсчитал, что около 3,5 миллиона москвичей в пятницу, 10 апреля, покидали дом более чем на шесть часов. Геоаналитику предоставили сотовые операторы. Сидели же дома 4,4 миллиона человек.
Напомним, Москва — лидер по распространению коронавируса. На 12 апреля там заражено 10 086 человек (+1292), вылечено 687 (+188), умерло 72 (+14) (данные сайта «стопкоронавирус.рф»).