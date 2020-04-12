Штаты США объявили «масштабное бедствие». В Испании пик пройден, но за сутки 619 смертей

Как сообщает 12 апреля «Интерфакс», накануне власти всех штатов США впервые объявили режимы «масштабного бедствия». Это произошло после того, как от нового вируса скончались более 20 тыс. человек, по данным Университета Джонса Хопкинса. Погибшие есть во всех штатах, кроме Вайоминга. Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу жертв ковида. Болеющих официально 529 951 человек.



Второе место по жертвам удерживает Испания. Там, передает РИА Новости, за последние сутки умерли 619 человек с коронавирусом. Это самое большое количество жертв за последние три дня. Всего количество жертв вируса в стране приближается к 17 тысячам — с начала эпидемии скончались 16 972 человека.

