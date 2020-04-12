Через Twitter, который ведут сотрудники Минкомсвязи, оказавшихся за пределами России соотечественников позвали в Telegram-канал под названием @vezemdomoy_covid19. Пользователи удивились названию, но они еще не видели содержание.

Твит был размещен накануне и провисел первым в списке записей министерства почти до часа дня 12 апреля, комментарий под ним даже успел оставить телеведущий Владимир Соловьев. Многие пользователи удивились названию, предположив, что, может, «лучше не надо везти домой ковид». Обратил на это внимание, например, Михаил Ходорковский, запись он разместил в Telegram.

Удивительное оказалось и внутри указанного в Twitter Минкомсвязи канала. В настоящее время там размещены два видео, на обоих — оппонент историка Олега Соколова Евгений Понасенков. В первом его изображение встроено в картинку с вирусом, речь завершается словами «Я вас уничтожу». На втором ролике Понасенков обращается к зрителю с просьбой помыться. Оба ролика архивные.



Авторы шутки пока не определены, а запись в Twitter спустя почти сутки была удалена.

