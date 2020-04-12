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12.04.2020 11:26
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Петербург исправляется. По индексу самоизоляции город обогнал Москву

После зафиксированной накануне худшей https://www.fontanka.ru/2020/04/10/69084532/ самоизоляции среди российских городов-миллионников Санкт-Петербург улучшил свои показатели.

Днем 12 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге поднялся до 4,3, что, согласно квалификации сервиса «Яндекс карты», значит, что «на улице почти никого». По этому показателю город обогнал Москву с 4,0. Вчера в 11.00 индекс Петербурга был ниже — 3,7.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru

При этом самые лучшие показатели в воскресенье у Нижнего Новгорода, где индекс поднялся до 4,6. Худшей самоизоляцией может похвастаться Владивосток с 3,4.

Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений начал вычислять балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах, по 5-балльной шкале. Чем он выше, тем сложнее вирусу распространяться.

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Комментарии (9)

Your bunny🐰
Мда уж.Кто кого пересидит.Достижение,которое мы заслужили
Mozg
Похоже, что новость из Москвы о введении "мандатов на проезд" спугнула питерцев... Надолго -ли?
Piter4452
Идеальное время для ремонта дорог.
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