Петербург исправляется. По индексу самоизоляции город обогнал Москву
После зафиксированной накануне худшей https://www.fontanka.ru/2020/04/10/69084532/ самоизоляции среди российских городов-миллионников Санкт-Петербург улучшил свои показатели.
Днем 12 апреля индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге поднялся до 4,3, что, согласно квалификации сервиса «Яндекс карты», значит, что «на улице почти никого». По этому показателю город обогнал Москву с 4,0. Вчера в 11.00 индекс Петербурга был ниже — 3,7.
При этом самые лучшие показатели в воскресенье у Нижнего Новгорода, где индекс поднялся до 4,6. Худшей самоизоляцией может похвастаться Владивосток с 3,4.
Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, «Яндекс» на основе данных своих приложений начал вычислять балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах, по 5-балльной шкале. Чем он выше, тем сложнее вирусу распространяться.