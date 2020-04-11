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11.04.2020 16:40
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The Guardian: В Италии мафия начала раздавать нуждающимся продуктовые наборы. Но не просто так

Итальянская мафия активизировались в период карантина. На юге страны представители влиятельных кланов бесплатно раздают продукты. Но делают это не просто так: «благотворители» надеются на ответные услуги в будущем.

Как пишет The Guardian, в регионах Кампания, Калабрия, Апулиюя и Сицилия мафиозные кланы остались без доходов: там закрылись контролируемые ими мелкие магазины и кафе. В такой ситуации преступники разработали новую стратегию: на улицах, например, Неаполя появились необычные курьеры, которые доставляют продуктовые наборы нуждающимся семьям. Действуют не безвозмездно, говоря об услуге в будущем. Речь идет о хранении оружия и наркотиков, согласии на роль подставного лица в сомнительных схемах. Отказаться от такого предложения весьма трудно.

Власти опасаются, что усилия мафии не пропадут даром: по оценкам прессы, более 3 млн итальянцев не трудоустроены официально, а, значит, не могут рассчитывать на помощь государства. В этой ситуации власти могут «заменить» преступные сообщества.

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Комментарии (21)

Petr7
у нас в России продуктовые наборы должны быть такими:
- картофель фасованный 1 кг
- морковь 1кг
- лук 2 кг
- капуста 1 кочан
- пара батонов
- 4 пачки масла
- 2 пачки сыра
- 2-3 упаковки колбасы (разной)
- 1 упаковка конфет
- 1 упаковка заварного чая
- 1 банка растворимого кофе
- 1 одна бутылка масла
- 2-3 десятка яиц
- 1 пачка муки 2кг

по идее все, 1 такой набор и пенсионер может пол месяца-месяц не выходить из дома. Да, нет молочного, но там срок годности не всегда долгий, но вот овощей в таком количестве не каждый пенсионер сможет дотащить до дома, а сделать из них суп проще простого, можно добавить еще мясного. но тогда будет дорого, да и не все едят мясо
hal9000
Так местные коммерсы платят и государству и коза ностре чтоли??
idiot
Только тем кто просит "С должным уважением"©?
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