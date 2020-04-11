The Guardian: В Италии мафия начала раздавать нуждающимся продуктовые наборы. Но не просто так

Итальянская мафия активизировались в период карантина. На юге страны представители влиятельных кланов бесплатно раздают продукты. Но делают это не просто так: «благотворители» надеются на ответные услуги в будущем.



Как пишет The Guardian, в регионах Кампания, Калабрия, Апулиюя и Сицилия мафиозные кланы остались без доходов: там закрылись контролируемые ими мелкие магазины и кафе. В такой ситуации преступники разработали новую стратегию: на улицах, например, Неаполя появились необычные курьеры, которые доставляют продуктовые наборы нуждающимся семьям. Действуют не безвозмездно, говоря об услуге в будущем. Речь идет о хранении оружия и наркотиков, согласии на роль подставного лица в сомнительных схемах. Отказаться от такого предложения весьма трудно.

