The Guardian: В Италии мафия начала раздавать нуждающимся продуктовые наборы. Но не просто так
Итальянская мафия активизировались в период карантина. На юге страны представители влиятельных кланов бесплатно раздают продукты. Но делают это не просто так: «благотворители» надеются на ответные услуги в будущем.
Как пишет The Guardian, в регионах Кампания, Калабрия, Апулиюя и Сицилия мафиозные кланы остались без доходов: там закрылись контролируемые ими мелкие магазины и кафе. В такой ситуации преступники разработали новую стратегию: на улицах, например, Неаполя появились необычные курьеры, которые доставляют продуктовые наборы нуждающимся семьям. Действуют не безвозмездно, говоря об услуге в будущем. Речь идет о хранении оружия и наркотиков, согласии на роль подставного лица в сомнительных схемах. Отказаться от такого предложения весьма трудно.
Власти опасаются, что усилия мафии не пропадут даром: по оценкам прессы, более 3 млн итальянцев не трудоустроены официально, а, значит, не могут рассчитывать на помощь государства. В этой ситуации власти могут «заменить» преступные сообщества.