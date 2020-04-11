Правительство до лета освободило бизнес от аренды госимущества

Часть субъектов малого и среднего бизнеса освободят от уплаты аренды федерального имущества за три месяца, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ 11 апреля.



Послабление введут для авиа- и автоперевозок, предприятий культуры, спорта, туризма и общепита, гостиничного бизнеса, общественного питания, а также бытовых услуг — ремонта, стирки, химчистки, парикмахерских и салонов красоты. Оно будет действовать в течение апреля, мая и июня.



Ранее правительство России расширило список отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Туда добавили стоматологические услуги и кинотеатры.

