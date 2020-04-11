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11.04.2020 16:32
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Правительство до лета освободило бизнес от аренды госимущества

Часть субъектов малого и среднего бизнеса освободят от уплаты аренды федерального имущества за три месяца, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ 11 апреля.

Послабление введут для авиа- и автоперевозок, предприятий культуры, спорта, туризма и общепита, гостиничного бизнеса, общественного питания, а также бытовых услуг — ремонта, стирки, химчистки, парикмахерских и салонов красоты. Оно будет действовать в течение апреля, мая и июня.

Ранее правительство России расширило список отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Туда добавили стоматологические услуги и кинотеатры.

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Комментарии (1)

Maxim_Novik
В списке предприятий, которые не просто пострадавшие, а будет оказана государственная помощь, есть букмейкерская компания ФОН. Тот самый 1Хбет, надоевший всем рекламой.
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