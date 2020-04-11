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11.04.2020 15:34
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Москву патрулирует полиция, на въездах в город останавливают машины

Прибывшие в Москву автомобили останавливают на въезде: у водителей интересуются целью прибытия. Районы также круглосуточно патрулируются.

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу», — заявил ТАСС 11 апреля начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

10 апреля мэр столицы Сергей Собянин в обращении к москвичам признал, что ситуация с коронавирусом серьезна, а динамика заболеваемости в городе в последние дни ничего хорошего не сулит. Поэтому в Москве со следующей недели ограничивают работу большинства предприятий, останавливают fontanka.ru/2020/04/10/69085042/ почти все стройки и начинают вводить трехэтапное внедрение пропускного режима.

На 11 апреля в Москве зафиксировано 8 852 подтвержденных случая заражения коронавирусом Covid-19 (+1030). 58 человек скончалось. Вылечились 499, подсчитал Роспотребнадзор. Среди новых заболевших почти половина — люди от 18 до 45 лет.

На 12 апреля в городе назначена тотальная дезинфекция, уже третья по счету.

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Комментарии (6)

michailPotapov
фейковирус только в сми
nuga
В московской агломерации с областью 20 млн человек,так что заболеваемость низкая,рассоется,больше приписок. Лещенко и Бабкина оказались без короновируса,прямо,как Барри Алибасов с Кротом. Все уже здоровы,так что хватит пугать и пучить глаза от ужаса.
ThunderPiter
Город надо было изолировать по примеру Уханя - причем недели 2 назад. Эти полумеры ни о чем
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