Москву патрулирует полиция, на въездах в город останавливают машины

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу», — заявил ТАСС 11 апреля начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Прибывшие в Москву автомобили останавливают на въезде: у водителей интересуются целью прибытия. Районы также круглосуточно патрулируются.

10 апреля мэр столицы Сергей Собянин в обращении к москвичам признал, что ситуация с коронавирусом серьезна, а динамика заболеваемости в городе в последние дни ничего хорошего не сулит. Поэтому в Москве со следующей недели ограничивают работу большинства предприятий, останавливают fontanka.ru/2020/04/10/69085042/ почти все стройки и начинают вводить трехэтапное внедрение пропускного режима.



На 11 апреля в Москве зафиксировано 8 852 подтвержденных случая заражения коронавирусом Covid-19 (+1030). 58 человек скончалось. Вылечились 499, подсчитал Роспотребнадзор. Среди новых заболевших почти половина — люди от 18 до 45 лет.



На 12 апреля в городе назначена тотальная дезинфекция, уже третья по счету.

