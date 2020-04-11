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11.04.2020 15:00
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Туктамышева призвала работать «либо головой, либо телом» и показала упражнения для домашней тренировки

Не отчаиваться и заниматься спортом призвала своих подписчиков в Instagram чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева. Петербургская спортсменка убеждена: поддерживать хорошую форму можно даже на крошечном пятачке дома.

«Безусловно, я скучаю по льду и по спорту, но даже дома в четырёх стенах я продолжаю свои занятия и призываю вас не лежать на диване, а каждый день делать зарядку!» — решила взбодрить поклонников фигуристка.

Призвав подписчиков работать «либо головой, либо телом», Елизавета показала часть своей ежедневной домашней тренировки: разминку для шеи, восьмерки корпусом, планку, выпады.

Ранее «Фонтанке» рассказал о своем досуге в самоизоляции Евгений Плющенко: он может позволить себе сауну, бассейн и тренировки на собственных футбольной и теннисной площадках.

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Комментарии (3)

Nationalverrater_2
И кто в реале более Матери- Истории ценен - вот эти все попрыгунчики и стрекозы на коньках и с шестами, кривоногие футбольные миллионеры , или врачи ?
hal9000
Ну пусть решит какую нибудь тригонометрическую функцию..секанс угла например найдет..раз такая умная...
1234321
Я бы тоже самоизолировался на участке в пару гектаров с сауной, бассейном, спортзалом и т.д. Не завидую. Просто надо быть приземленнее и не давать рекомендации господам "богом избранным" со своего люксового насеста.
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