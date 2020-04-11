Не отчаиваться и заниматься спортом призвала своих подписчиков в Instagram чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева. Петербургская спортсменка убеждена: поддерживать хорошую форму можно даже на крошечном пятачке дома.



«Безусловно, я скучаю по льду и по спорту, но даже дома в четырёх стенах я продолжаю свои занятия и призываю вас не лежать на диване, а каждый день делать зарядку!» — решила взбодрить поклонников фигуристка.



Призвав подписчиков работать «либо головой, либо телом», Елизавета показала часть своей ежедневной домашней тренировки: разминку для шеи, восьмерки корпусом, планку, выпады.