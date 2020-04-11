Эксперт о COVID-19: У большой «фармы» было время для подготовки, но не было интереса

У крупных фармацевтических компаний нет стимула к стратегическим разработкам, которые позволили бы подготовиться к будущим пандемиям. Такое мнение 11 апреля в ходе Петербургского международного юридического форума высказал директор Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов. ПМЮФ проходит в 2020 году в онлайн-формате.

«Смотря назад, мы понимаем, что у нас было достаточно времени, чтобы фармакологическая индустрия, система здравоохранения подготовилась к этой пандемии, но ничего [представители отрасли] не сделали», — говорит Иванов.



Он констатировал, что к 2000-м годам мир подходит «с одной эпидемией за другой»: SARS MERS, Эболы, H1N1, лихорадки Зика.

«Почему-то к этим заразам все меньше и меньше прикладывается усилий «большой фармы»... чтобы прогностически планировать возникновение таких зараз», — подчеркнул эксперт, напомнив, что еще пять лет назад «все говорили, что коронавирус может быть проблемой».

«Фарма сегодня слишком движима простым коммерческим интересом, слишком большую роль играет коммерциализация тех разработок, которые можно коммерциализировать завтра. И слишком мало большая фарма вкладывается в стратегические решения. Более того, мы видим проблему, что большая фарма скупает решения, которые на самом деле могут быть эффективными для решения проблем, порожденных пандемией. И скупая эти решения, останавливает технологический процесс. И это абсолютно в сфере ответственности антимонопольных ведомств — блокировать такие сделки», — говорит эксперт.

Иванов привел в пример, как после пандемии SARS и MERS в США приняли решение о разработке более дешевых аппаратов ИВЛ, и правительство страны заказало их разработку целому ряду стартапов. Задача была, чтобы они были дешевыми, быстро производимыми и легко доставляемыми. Такой аппарат был создан и произведен.

