Раненного в Купчино петербуржца в больницу увез очевидец. По подозрению в стрельбе ищут двух братьев
С простреленной грудью от магазина в Купчино отвез прохожего в НИИ скорой помощи петербуржец. О мотивах могут рассказать два брата, которых пока не нашли.
Как сообщает региональное управление МВД 11 апреля, уголовное дело по статье о хулиганстве было возбуждено после стрельбы из неустановленного травматического пистолета. Стреляли вчера возле «Дикси» на Бухарестской улице, 122. О пострадавшем сотрудникам полиции рассказал очевидец. Он довез окровавленного 27-летнего молодого человека на своей машине в больницу. Состояние пациента оценивается как тяжелое.
Все случилось около десяти часов вечера, на месте нашли семь гильз. По данным «Фонтанки», причастными к стрельбе в настоящее время считаются братья 25 и 26 лет. Оба прописаны в Вырице.