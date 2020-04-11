Раненного в Купчино петербуржца в больницу увез очевидец. По подозрению в стрельбе ищут двух братьев

С простреленной грудью от магазина в Купчино отвез прохожего в НИИ скорой помощи петербуржец. О мотивах могут рассказать два брата, которых пока не нашли.



Как сообщает региональное управление МВД 11 апреля, уголовное дело по статье о хулиганстве было возбуждено после стрельбы из неустановленного травматического пистолета. Стреляли вчера возле «Дикси» на Бухарестской улице, 122. О пострадавшем сотрудникам полиции рассказал очевидец. Он довез окровавленного 27-летнего молодого человека на своей машине в больницу. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

