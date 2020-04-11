FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
73.75р80.74р
11.04.2020 12:11
2
Печать

Раненного в Купчино петербуржца в больницу увез очевидец. По подозрению в стрельбе ищут двух братьев

С простреленной грудью от магазина в Купчино отвез прохожего в НИИ скорой помощи петербуржец. О мотивах могут рассказать два брата, которых пока не нашли.

Как сообщает региональное управление МВД 11 апреля, уголовное дело по статье о хулиганстве было возбуждено после стрельбы из неустановленного травматического пистолета. Стреляли вчера возле «Дикси» на Бухарестской улице, 122. О пострадавшем сотрудникам полиции рассказал очевидец. Он довез окровавленного 27-летнего молодого человека на своей машине в больницу. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

Все случилось около десяти часов вечера, на месте нашли семь гильз. По данным «Фонтанки», причастными к стрельбе в настоящее время считаются братья 25 и 26 лет. Оба прописаны в Вырице.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

krasnonosov
"Не брат ты мне..." (с) фильм А. Балабанова "Брат"
lenten
Братья любители пострелять из Вырицы? Цыгане?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний