Замглавы ФАС: Усиление «цифры» в экономике потребует антимонопольных механизмов

Коронавирус ускорил усиление экономической деятельности цифровых платформ и сделал актуальным создание механизмов антимонопольного регулирования в этой сфере. Такое мнение 11 апреля в ходе Петербургского международного юридического форума высказал замруководителя ФАС России Сергей Пузыревский. Мероприятие проходит в онлайн-формате.



«Фактически происходит усиление, увеличение экономической деятельности цифровых платформ, которые так или иначе переманивают реальное обращение товаров из физической сферы в интернет-пространство. И нам нужно понимать, каким образом мы будем реагировать на возможные нарушения, если они будут проявляться, со стороны тех субъектов, которые такие услуги предоставляют», — сказал замглавы ФАС.

