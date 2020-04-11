Замглавы ФАС: Усиление «цифры» в экономике потребует антимонопольных механизмов
Коронавирус ускорил усиление экономической деятельности цифровых платформ и сделал актуальным создание механизмов антимонопольного регулирования в этой сфере. Такое мнение 11 апреля в ходе Петербургского международного юридического форума высказал замруководителя ФАС России Сергей Пузыревский. Мероприятие проходит в онлайн-формате.
«Фактически происходит усиление, увеличение экономической деятельности цифровых платформ, которые так или иначе переманивают реальное обращение товаров из физической сферы в интернет-пространство. И нам нужно понимать, каким образом мы будем реагировать на возможные нарушения, если они будут проявляться, со стороны тех субъектов, которые такие услуги предоставляют», — сказал замглавы ФАС.
Он привел в пример таких интернет-гигантов, как Amazon и Google, и отметил необходимость создания эффективных антимонопольных механизмов, которые позволят предотвратить возможные злоупотребления, так как «государственным регулированием там уже не справиться».
Пузыревский констатировал, что этой связи крайне актуален так называемый пятый антимонопольный пакет, разработанный ФАС. Он, в частности, вводит понятия «сетевого эффекта», «ценового алгоритма», а также ограничения для владельцев цифровых платформ, которые обладают значительной рыночной властью.