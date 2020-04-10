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10.04.2020 22:44
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Bloomberg: Правительство России может выделить триллион рублей на поддержку экономики

Российское правительство обсуждает гораздо более масштабные меры поддержки экономики, чем уже приняты сейчас. Об этом 10 апреля со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

По данным издания, Белый дом готов выделить около 1 трлн рублей. Часть средств должны пойти на субсидирование зарплаты сотрудникам, которые не работают из-за мер по противодействию распространению коронавируса. Причем финансировать новые меры собираются не за счет Фонда национального благосостояния, а с помощью новых заимствований. Минфин уже попытался провести аукцион по продаже ОФЗ (облигаций федерального займа), однако он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Однако ведомство все еще надеется привлечь таким образом около 600 млрд рублей во втором квартале 2020-го.

Напомним, ранее был объявлен антикризисный план на 300 млрл рублей. При этом Мишустин говорил, что у Минфина зарезервировано 1,4 трлн рублей на случай развития кризиса.

Bloomberg пишет, что если новый план на 1 трлн все же будет введен, то Путин пойдет путем мировых лидеров, которые выделяют крупные суммы на поддержку экономики. Федеральная резервная система США ранее объявила о мерах на 2,3 трлн долларов (почти по 7000 долларов на каждого американского гражданина).

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Комментарии (4)

260681921
Интересно,каков будет объём заимствований,и в какой форме(налоги,акцизы)?И кому достанется денежная помощь?Они же не могу просто так-дать денег!Это противоречит их природе.Отобрать на 1,5 млрд.и дать 200 000.Это-запросто!
krasnonosov
"финансировать новые меры собираются не за счет Фонда национального благосостояния, а с помощью новых заимствований..."

Вам не кажется это странным? Если бы я говорил разговоры про фонд, а у меня его на самом деле не было, я бы тоже вынужден был бы прибегать к заимствованиям...
dedmoroz_5e4d8827384c2
- Утром деньги, днём стулья. Днём деньги, вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья......
- А можно вечером стулья, утром - деньги?
- Можно. Но деньги вперёд! (с)
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