Bloomberg: Правительство России может выделить триллион рублей на поддержку экономики

Российское правительство обсуждает гораздо более масштабные меры поддержки экономики, чем уже приняты сейчас. Об этом 10 апреля со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.



По данным издания, Белый дом готов выделить около 1 трлн рублей. Часть средств должны пойти на субсидирование зарплаты сотрудникам, которые не работают из-за мер по противодействию распространению коронавируса. Причем финансировать новые меры собираются не за счет Фонда национального благосостояния, а с помощью новых заимствований. Минфин уже попытался провести аукцион по продаже ОФЗ (облигаций федерального займа), однако он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Однако ведомство все еще надеется привлечь таким образом около 600 млрд рублей во втором квартале 2020-го.

