Петербургского путешественника нашли мёртвым в лесу. Он мог пообедать ядом, который убивает лошадь

Путешественник из Петербурга Александр Норко, известный по велопоездкам по многим странам мира, например пробегом из Северной столицы в Египет и Сингапур, погиб во время вылазки на природу.



Недавно он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» про нездоровый ажиотаж вокруг коронавируса, закрытые из-за этого на просушку городские парки, и что решил на время удалиться с палаткой на природу. Пятого апреля Александр записал видео семье. А шестого, вероятно, погиб, сообщила его супруга Лариса Норко.