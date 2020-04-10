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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

10.04.2020 20:00
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Петербургского путешественника нашли мёртвым в лесу. Он мог пообедать ядом, который убивает лошадь

Путешественник из Петербурга Александр Норко, известный по велопоездкам по многим странам мира, например пробегом из Северной столицы в Египет и Сингапур, погиб во время вылазки на природу.

Недавно он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» про нездоровый ажиотаж вокруг коронавируса, закрытые из-за этого на просушку городские парки, и что решил на время удалиться с палаткой на природу. Пятого апреля Александр записал видео семье. А шестого, вероятно, погиб, сообщила его супруга Лариса Норко.

«Съемки — 5 числа, 6 — моего Саши не стало...В заключении — причина смерти пока не известна..., ни инсульта, ни инфаркта не обнаружено...Он сказал мне за несколько часов до смерти, что нашел корни кувшинки и будет их варить..., но ошибся, по- мнению специалистов — это вех обыкновенный, приятный на вкус и запах, но убивает лошадь..., соком этого растения отравился какой- то древнегреческий философ...Саша всегда называл себя философом добровольной простоты..., и случайно повторил эту судьбу...Моему горю нет предела...» — написала она накануне вечером (авторская орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

А 10 апреля добавила, что по факту гибели её мужа было возбуждено уголовное дело, что мешает исполнить его последнюю волю — кремировать тело.

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Комментарии (8)

вит_5e4ce9f51d7c1
Сочувствую семье. Рискнул - не победил. Земля пухом.
blackcatwhitecat
Сократ - какой-то философ, отравился.... О времена, о нравы...
IgorGrigoryev
Это как можно перепутать корень кувшинки с вёхом?
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