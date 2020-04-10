Ежедневно домашнюю самоизоляцию в Петербурге нарушают 60 человек, вернувшихся из-за рубежа
Председатель комитета территориального развития Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал, что десятки жителей города ежедневно нарушают режим домашней самоизоляции после возвращения из-за рубежа.
«У нас есть люди, которые вернулись (из-за границы) и сейчас находятся на самоизоляции. Порядка 7–8 тысяч людей, которые находятся дома. Они нарушают. Мы совместно с МВД ведем эту статистику — ежедневно порядка 60 человек выходят на улицу. Конечно, мы объясняем, мы с ними созваниваемся, но они все равно выходят», — заявил он 10 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».
Напомним, что обсерватору «Заря» в Репино, куда свозят таких нарушителей, не хватает рук. Медсестер и санитаров заманивают номером с телевизором и душем.