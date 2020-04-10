FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +4
73.75р80.74р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

10.04.2020 18:50
9
Печать

Ежедневно домашнюю самоизоляцию в Петербурге нарушают 60 человек, вернувшихся из-за рубежа

Председатель комитета территориального развития Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал, что десятки жителей города ежедневно нарушают режим домашней самоизоляции после возвращения из-за рубежа.

«У нас есть люди, которые вернулись (из-за границы) и сейчас находятся на самоизоляции. Порядка 7–8 тысяч людей, которые находятся дома. Они нарушают. Мы совместно с МВД ведем эту статистику — ежедневно порядка 60 человек выходят на улицу. Конечно, мы объясняем, мы с ними созваниваемся, но они все равно выходят», — заявил он 10 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Напомним, что обсерватору «Заря» в Репино, куда свозят таких нарушителей, не хватает рук. Медсестер и санитаров заманивают номером с телевизором и душем.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

Zdobsi
Нужно было изначально готовить обсерваторы на 35000 человек из-за рубежа и быть готовыми организовать охрану и обеспечение режима. А тут опять сэкономили.
Теперь уже все из-за этих товарищей должны.
krasnonosov
А вы хотели, что бы люди, вернувшиеся из отпуска, привезенные прямо в Пулково и сразу отпущенные по квартирам дома сидели? (цитата Лаврова)
yaprotiv
единственное, что толковое могли сделать власти - контролировать именно приехавших из за бугра. Вместо этого они тупо миллионы загнали в изоляцию. Ну и видимо некогда, койки считать приходится.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний