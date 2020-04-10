Как сообщает «Дорожный инспектор» , в половине первого часа ночи у дома 39б по Невскому проспекту сотрудники ОБ ДПС 1 ГИБДД остановили автомобиль Volkswagen кашерингового сервиса «Делимобиль». За рулем находился 24-летний парень с признаками опьянения.

В центре Петербурга ночью 10 апреля остановили подозрительный каршеринг. Водитель оказался с признаками опьянения. В грядущие выходные инспекторы ГИБДД будут ловить пьяных за рулем массово.

Пройти медосвидетельствование молодой человек отказался, и на него составили материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Хотя настроение это ему, похоже, не испортило: заметив, что его снимают, парень приветливо помахал рукой оператору.

В апреле УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области проведет несколько рейдов по выявлению пьяных водителей, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД. В ночь с 11 на 12 апреля и с 25 на 26 апреля инспекторы будут проверять водителей во всех районах Петербурга, а с 10 на 11 апреля и с 24 на 25 апреля — в Ленобласти.



В 2020 году сотрудники ДПС задержали 1472 пьяных водителя в Петербурге и 885 — в Ленинградской области. Еще 1030 человек отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 279 водителей были задержаны и привлечены за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Напомним, что за «пьяную» езду или передачу управления транспортным средством пьяному человеку, по ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. А за повторное нарушение наступает уголовная ответственность.