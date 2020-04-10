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10.04.2020 10:10
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Путин поручил МВД и Росгвардии принять дополнительные меры, чтобы россияне соблюдали самоизоляцию

Президент России Владимир Путин поручил МВД России совместно с Росгвардией принять дополнительные меры, чтобы граждане соблюдали режим самоизоляции. Документ опубликован на сайте Кремля 9 апреля.

Речь в поручении идет о россиянах, которые возвращаются к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и должны соблюдать необходимые ограничения.

Также в поручении говорится, что правоохранители должны принять меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях, участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и на прилегающих к ним территориях.

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Комментарии (2)

Malyshev73
закон для дураков))
Malyshev73
пусть поручит раскошелиться на самоизоляцию и ФНБ РФ! Что то мне подсказывает,что деньги в ФНБ расхищены
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