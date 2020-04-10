Из Москвы выслали несколько десятков китайских туристов за нарушение режима самоизоляции. «Этого хватило»

Десятки китайских туристов были высланы из Москвы из-за несоблюдения режима изоляции. Нарушителей нашли при проверках общественного транспорта, рассказал 10 апреля в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.



«Мы начали просто фронтально проверять всех, кто перемещается в общественном транспорте. И это, конечно, вызвало такой негативный резонанс», — рассказал мэр.



«Наказано несколько сотен, а выслано несколько десятков, но этого хватило. Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону. Что надо находиться на местах», — сказал Собянин.

