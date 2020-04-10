Из Москвы выслали несколько десятков китайских туристов за нарушение режима самоизоляции. «Этого хватило»
Десятки китайских туристов были высланы из Москвы из-за несоблюдения режима изоляции. Нарушителей нашли при проверках общественного транспорта, рассказал 10 апреля в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы начали просто фронтально проверять всех, кто перемещается в общественном транспорте. И это, конечно, вызвало такой негативный резонанс», — рассказал мэр.
«Наказано несколько сотен, а выслано несколько десятков, но этого хватило. Этого хватило, чтобы все поняли, что шутки в сторону. Что надо находиться на местах», — сказал Собянин.
В столице заражены 6698 человек, 38, по данным за 9 апреля, умерли, еще о 12 смертях стало известно поздним вечером накануне. Среди погибших была молодая женщина, которая не обращалась к врачам.
В мире количество заболевших превысило 1,6 млн человек. Россия в списке на 18 месте, возглавляют его США.