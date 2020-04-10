Мэр Собянин объяснил, что до пика заболеваемости коронавирусом еще далеко и Москва у его подножья

Столичный мэр Сергей Собянин предрек рост пациентов с COVID-19 и рассказал, что пика заболеваемости Москва еще не достигла. Об этом он упомянул в интервью РИА Новости, его часть была опубликована 10 апреля.

Мэр указал на тех, кто говорит, что город уже достиг максимума по росту числа зараженных, и опроверг эти домыслы. «Когда говорят, что вот вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — сообщил градоначальник и добавил, что Москва должна быть готова к «серьезному испытанию».