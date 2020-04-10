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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

10.04.2020 09:05
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Мэр Собянин объяснил, что до пика заболеваемости коронавирусом еще далеко и Москва у его подножья

Столичный мэр Сергей Собянин предрек рост пациентов с COVID-19 и рассказал, что пика заболеваемости Москва еще не достигла. Об этом он упомянул в интервью РИА Новости, его часть была опубликована 10 апреля.

Мэр указал на тех, кто говорит, что город уже достиг максимума по росту числа зараженных, и опроверг эти домыслы. «Когда говорят, что вот вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — сообщил градоначальник и добавил, что Москва должна быть готова к «серьезному испытанию».

В столице заражены 6698 человек, 38, по данным за 9 апреля, умерли, еще о 12 смертях стало известно поздним вечером накануне. Среди погибших была молодая женщина, которая не обращалась к врачам.

В мире количество заболевших превысило 1,6 млн человек. Россия в списке на 18 месте, возглавляют его США.

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Комментарии (4)

Malyshev73
Денег для ЧС в фонде национального нет,все украдено до нас
nuga
Угрозами тюрьмой и штрафами и изоляцией в ифекционку и обсерваторы и карантин запугали людей обращаться к врачам. Теперь все будут заниматься самолечением тайно. Потеряете больше людей от жестоких мер со штрафами и тюрьмой. Бедная девушка боялась и поплатилась жизнью. И Собянин не врач,чтобы вещать прогнозы. Намекает на продление режима ещё на месяц до лета?
guga
Собянина и всю его кодлу под суд.
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