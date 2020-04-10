Учёные развенчали один из мифов о передаче коронавируса – через еду

Правда, подхватить вирус с поверхности, например в супермаркете, можно. От этого спасёт двухметровая дистанция и обработка рук антисептиками, также надо тщательно мыть купленные в магазине овощи и фрукты. А вот опасаться готовой еды, заказанной с доставкой на дом, не стоит. По словам Илича, случаев передачи коронавируса через службы доставки не зафиксировано.

Как пишет 10 апреля РИА «Новости» со ссылкой на MedicalXpress, вирусы не развиваются на поверхностях, они нуждаются в живом хозяине. «Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция COVID-19 не размножается на еде», - заявил учёный.

Врачи уже давали рекомендации, как защититься от коронавируса в супермаркете, например стоит выкидывать упаковки. Какие продукты лучше выбирать в самоизоляции, рассказывали эксперты ВОЗ.

О том, как правильно использовать перчатки, сообщил в интервью Sputnik член общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко. По его словам, трикотажные перчатки менее эффективны, чем одноразовые. Последние надо выкидывать, возвращаясь с улицы, а руки тщательно мыьб. Перчатки, которые человек носит постоянно, следует дезинфицировать. Трогать глаза, уши и нос в перчатках нельзя. Кроме того, их польза теряется, если человек пользуется телефоном. «Вы выбросите перчатки, но на телефоне останутся бактерии, а потом вы решите почесать нос или глаза», — объяснил Бровко, добавив, что гаджеты нужно протирать спиртовыми салфетками.

А вот медицинская маска, как уже сообщалось, не защитит здорового человека от коронавируса, она нужна только заболевшему, чтобы не распространять инфекцию. Это касается и многоразовых чёрных масок с угольными фильтрами, срок годности которых два месяца и которые можно стирать, объясняет врач Евгений Комаровский на своём канале в YouTube. Наиболее эффективное средство во время эпидемии, по его словам, это респиратор со сменными фильтрами. «Суть в том, что маска не может на себе ничего задержать, а респиратор может», — отметил Комаровский.