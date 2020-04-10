Учёные развенчали один из мифов о передаче коронавируса – через еду
Миф о передаче коронавируса через еду развенчал сотрудник Университета штата Огайо, США, Санджа Илич. Не стоит опасаться и готовой еды с доставкой.
Как пишет 10 апреля РИА «Новости» со ссылкой на MedicalXpress, вирусы не развиваются на поверхностях, они нуждаются в живом хозяине. «Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция COVID-19 не размножается на еде», - заявил учёный.
Правда, подхватить вирус с поверхности, например в супермаркете, можно. От этого спасёт двухметровая дистанция и обработка рук антисептиками, также надо тщательно мыть купленные в магазине овощи и фрукты. А вот опасаться готовой еды, заказанной с доставкой на дом, не стоит. По словам Илича, случаев передачи коронавируса через службы доставки не зафиксировано.
Врачи уже давали рекомендации, как защититься от коронавируса в супермаркете, например стоит выкидывать упаковки. Какие продукты лучше выбирать в самоизоляции, рассказывали эксперты ВОЗ.
О том, как правильно использовать перчатки, сообщил в интервью Sputnik член общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко. По его словам, трикотажные перчатки менее эффективны, чем одноразовые. Последние надо выкидывать, возвращаясь с улицы, а руки тщательно мыьб. Перчатки, которые человек носит постоянно, следует дезинфицировать. Трогать глаза, уши и нос в перчатках нельзя. Кроме того, их польза теряется, если человек пользуется телефоном. «Вы выбросите перчатки, но на телефоне останутся бактерии, а потом вы решите почесать нос или глаза», — объяснил Бровко, добавив, что гаджеты нужно протирать спиртовыми салфетками.
А вот медицинская маска, как уже сообщалось, не защитит здорового человека от коронавируса, она нужна только заболевшему, чтобы не распространять инфекцию. Это касается и многоразовых чёрных масок с угольными фильтрами, срок годности которых два месяца и которые можно стирать, объясняет врач Евгений Комаровский на своём канале в YouTube. Наиболее эффективное средство во время эпидемии, по его словам, это респиратор со сменными фильтрами. «Суть в том, что маска не может на себе ничего задержать, а респиратор может», — отметил Комаровский.
По информации ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более 1,35 миллиона человек, свыше 79 тысяч пациентов умерли. В России выявили более 10,1 тысячи случаев заболевания COVID-19, 698 человек выздоровели, 76 скончались. Россиян призвали соблюдать режим самоизоляции.