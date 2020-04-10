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10.04.2020 08:30
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Минобороны Чехии отказалось передать России памятник маршалу Коневу. «Мы не можем отдать то, что не наше»

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к коллеге в Чехии Лубомиру Метнару с просьбой «как можно скорее» передать демонтированный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу, но получил отказ, пишет 10 апреля издание Parlamentní Listy.

«Наша страна заплатила огромную цену за освобождение Европы от нацизма. Только 50 тыс. наших отцов и дедов, которые боролись за свободу и независимость чешского народа, погибли во время Пражской наступательной операции. Мы не можем оставаться равнодушными к сносу», — приводит издание письмо министра обороны.

«Мы не можем отдать то, что не наше. Это не военная могила, и памятник все еще принадлежит району „Прага 6“», — заявил в ответ представитель чешского Минобороны Ян Пейшек.

По данным чешских СМИ, памятник Коневу станет частью муниципального музея памяти ХХ века.

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Комментарии (2)

hal9000
Этот маршал все свои успехи "перекрыл" дальнейшими действиями..уже после войны..вполне закономерный итог..здесь его памятник тоже вооПЧем то и ненужен..Шойгу если хочет может себе возле дома его поставить...)
snusmumreak
Красиво они нас макнули.
Ничего, сочтёмся.
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