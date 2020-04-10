Минобороны Чехии отказалось передать России памятник маршалу Коневу. «Мы не можем отдать то, что не наше»

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к коллеге в Чехии Лубомиру Метнару с просьбой «как можно скорее» передать демонтированный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу, но получил отказ, пишет 10 апреля издание Parlamentní Listy.



«Наша страна заплатила огромную цену за освобождение Европы от нацизма. Только 50 тыс. наших отцов и дедов, которые боролись за свободу и независимость чешского народа, погибли во время Пражской наступательной операции. Мы не можем оставаться равнодушными к сносу», — приводит издание письмо министра обороны.

