Минобороны Чехии отказалось передать России памятник маршалу Коневу. «Мы не можем отдать то, что не наше»
Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к коллеге в Чехии Лубомиру Метнару с просьбой «как можно скорее» передать демонтированный в Праге памятник маршалу Ивану Коневу, но получил отказ, пишет 10 апреля издание Parlamentní Listy.
«Наша страна заплатила огромную цену за освобождение Европы от нацизма. Только 50 тыс. наших отцов и дедов, которые боролись за свободу и независимость чешского народа, погибли во время Пражской наступательной операции. Мы не можем оставаться равнодушными к сносу», — приводит издание письмо министра обороны.
«Мы не можем отдать то, что не наше. Это не военная могила, и памятник все еще принадлежит району „Прага 6“», — заявил в ответ представитель чешского Минобороны Ян Пейшек.
По данным чешских СМИ, памятник Коневу станет частью муниципального музея памяти ХХ века.