Пока небо над Санкт-Петербургом по-весеннему ясное, встаёт солнце, и с трудом верится, что через несколько часов может пойти снег.



Небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега при умеренном ветре ожидает в пятницу, 10 апреля, ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Днём воздух прогреется до плюс 4-6 градусов.