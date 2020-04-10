Пока небо над Санкт-Петербургом по-весеннему ясное, встаёт солнце, и с трудом верится, что через несколько часов может пойти снег.
Небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега при умеренном ветре ожидает в пятницу, 10 апреля, ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Днём воздух прогреется до плюс 4-6 градусов.
В субботу тоже местами возможен небольшой мокрый снег и гололедица, ночью минус 1-3 градуса, днём плюс 3-5. В воскресенье температурные качели ещё круче – от минус 2-4 ночью до плюс 5-7 днём. Закончится неделя, по прогнозу синоптиков, дождём и сильными порывами ветра.