FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
74.61р81.09р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

10.04.2020 07:16
0
Печать

Петербургу снова предсказывают облачную погоду и снег

Пока небо над Санкт-Петербургом по-весеннему ясное, встаёт солнце, и с трудом верится, что через несколько часов может пойти снег.

Небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега при умеренном ветре ожидает в пятницу, 10 апреля, ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Днём воздух прогреется до плюс 4-6 градусов.

Скриншот с сайта&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот с сайта www.meteo.nw.ru

В субботу тоже местами возможен небольшой мокрый снег и гололедица, ночью минус 1-3 градуса, днём плюс 3-5. В воскресенье температурные качели ещё круче – от минус 2-4 ночью до плюс 5-7 днём. Закончится неделя, по прогнозу синоптиков, дождём и сильными порывами ветра.

Закат 9 апреля в Петербурге.
Закат 9 апреля в Петербурге.Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb
Закат 9 апреля в Петербурге.&nbsp;
Закат 9 апреля в Петербурге. Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Закат 9 апреля в Петербурге.
Закат 9 апреля в Петербурге.Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Закат 9 апреля в Петербурге.
Закат 9 апреля в Петербурге.Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb
Закат 9 апреля в Петербурге.
Закат 9 апреля в Петербурге.Фото: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний