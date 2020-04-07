Цены приготовились к вирусному скачку. Поставщики предупредили о грядущем подорожании продовольствия

Ослабление рубля и коронавирусные издержки заставят импортеров и производителей поднимать цены на алкоголь, хлеб и бакалею от 5 до 20%. До полки подорожание дойдет уже в мае, считают ретейлеры.

Фото: Виктор Берёзкин/«Коммерсантъ»

Мартовская инфляция на потребительском рынке, составившая всего 0,6%, заставила многих облегченно выдохнуть. Но радость преждевременна. Поставщики продуктов питания уже начали уведомлять розничные сети об увеличении стоимости своей продукции. Как следует из писем, направленных в адрес ретейлеров (есть в распоряжении «Фонтанки»), в первую очередь подорожают импортные товары, а также товары длительного хранения, которыми россияне активно запасались в самоизоляции. На очереди — соки, овощи, мясо и молоко.



Один из крупнейших поставщиков круп «Ангстрем Трейдинг» еще в конце марта уведомил своих контрагентов о том, что стоимость его продукции увеличится от 7 до 32%. Наиболее значительно подорожают рис и греча (на 25–32%), но также вырастет в цене манка, булгур, фасоль. «Нестабильность финансовых рынков, волатильность курса рубля в условиях нарастания эпидемии коронавируса и угрозы полного карантина привели к росту себестоимости продукции, закупаемой в России, и всей импортной продукции», — сообщает компания.

Следом выступили хлебопеки. В частности, «Дарница» уведомила ретейлеров, что её ржаной ассортимент подорожает на 10%, остальной — на 7%. Причина — рост цен на муку, который спровоцировало повышение экспортной стоимости зерна. Упаковочные материалы и вкусовые добавки тоже не дешевеют, отмечает производитель. Согласовать повышение ретейлерам предлагается до 15 апреля. «Каравай» с 25 апреля поднимает стоимость продукции в среднем на 10%.

Ранее Российский союз мукомольных и крупяных предприятий предупредил о риске возникновения дефицита муки. Из-за снижения курса рубля и возросшей выгодности экспорта сельхозпроизводители отказываются от поставок зерна на мукомольные предприятия или устанавливают «сверхвысокую» для внутреннего рынка цену на зерно, отмечали они.



Предсказуемо начал дорожать импорт. Причем первым не выдержал курсового давления алкоголь. К примеру, ассортимент «Ладога Дистрибьюшн» с 27 апреля подорожает на 11–21%. Другой поставщик спиртного, Alianta Group, сообщает, что из-за ослабления рубля и затруднения транзита в ЕС себестоимость продукции выросла на 15–20%. Компания предлагает «мягкий сценарий» корректировки отпускных цен в два этапа — с 1 апреля, а затем с 1 мая. Группа Roust сообщает, что импорт подорожал на 20%. В случае неприятия ретейлерами новых цен компания будет вынуждена остановить отгрузки.

Это не единственная импортная продукция, которая вырастет в цене. Как сообщил «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, оптовые цены на кофе, чай и какао вырастут пропорционально курсу — на 20%. На 5–15% предлагают увеличить закупочную стоимость производители макаронных изделий. Он подчеркнул, что все предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а значит, не могут быть оценены как спекулятивные. При этом в самой ФАС заявили, что служба не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей.



Не отстают и производители «молочки» и соков. Так, петербургская «Нева Милк» с 1 апреля подняла цены на 10–15%. В своем письме ретейлерам компания сообщает, что данное повышение «лишь частично покрывает увеличение себестоимости». Производитель ссылается на подорожание сырья от 10 до 28%, упаковочных материалов — от 15 до 20% и прочих ингредиентов — на 10%.

«Южная соковая компания» (бренд «Дары Кубани») заявила об общем «для всего рынка сетевого и несетевого ретейла» подорожании на 9,6%. «Валютная составляющая сырья и упаковки доходит до 80%, а ремонта и обслуживания оборудования — до 100%», — отмечает производитель.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в магазинах Северной столицы взлетели цены на лимон и имбирь: на фоне ажиотажного спроса и дефицита стоимость первого выросла в два раза, второго — в десять раз. Но тут дело не в импорте, а в мифах о их «антикоронавирусных» возможностях.

Крупнейшие ретейлеры — X5 Retail Group, «Магнит», «Дикси» — не ответили на запрос «Фонтанки» к моменту публикации. «Лента» отказалась от комментариев. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «допускают» рост розничных цен по итогам переговоров с поставщиками, но подчеркивают, что ретейлеры «внимательно подходят к изучению обоснованности каждого запроса».



В неофициальной беседе участники рынка объясняют свою необщительность опасением навлечь претензии ФАС, но признают, что в большинстве случаев возразить оптовикам нечего. «Подорожание происходит практически по всем категориям», — признали в одной из федеральных сетей. По словам собеседника «Фонтанки», ретейлер уже принял повышение цен по макаронам и алкоголю — примерно на 15%. Другие предложения еще находятся на рассмотрении, но, вероятнее всего, они будут приняты.

«Рост цен на импорт, как правило, обоснованный: рубль ослаб, а из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, логистика подорожала», — говорит он. Но и местные производители столкнулись с ростом расходов: во-первых, из-за ажиотажного спроса им пришлось делать более частые поставки, во-вторых, нести дополнительные траты на мероприятия по дезинфекции. Впрочем, в некоторых случаях сети все-таки отказываются принимать товары по новым ценам, к примеру если в течение полугода поставщик уже увеличивал стоимость.

«Дорожает все», — соглашается топ-менеджер петербургской сети магазинов «у дома». «Чай, кофе — на 5–25%, крупы — на 25%, макароны — на 10–15%, алкоголь — на 15–20%, хлеб — на 5–10%», — отмечает он. Начинает расти в опте также стоимость фруктов и овощей (на 5–50%), морепродуктов (15–20%), мяса курицы (на 10%). По его словам, поскольку это происходит синхронно по всему рынку, лишь в отдельных случаях удается уменьшить процент подорожания или выторговать отсрочку. «Где можно оттягиваем или создаём запасы», — говорит собеседник издания.



Повышение цен на полке начнется уже в мае, но будет растянутым во времени, в отличие от скачка в опте, говорят в одной из сетей гипермаркетов. «Где-то есть запас, где-то мы сдерживаем рост цен, где-то устанавливаем нулевую или минимальную наценку», — отмечает представитель ретейлера. Принимая решение, все участники рынка внимательно смотрят друг на друга и пытаются просчитать покупательский спрос. «Сейчас совсем не понятно, кто и за сколько сможет в будущем покупать эти товары», — прокомментировал собеседник «Фонтанки».

В Минпромторге спешат заверить россиян, что запаса продуктов хватит, как минимум, на два месяца. Такие данные со ссылкой на информацию ведомства опубликовал 7 апреля Telegram-канал сайта «стопкоронавирус.рф». Власти просят граждан не создавать искусственный дефицит, покупая в несколько раз больше необходимого.

Сами граждане тоже накопили запасы для борьбой c инфляцией. Среднестатистической российской семье хватит продуктов, закупленных в марте, на три с лишним месяца, ранее подсчитали аналитики X5 Retail Group.

