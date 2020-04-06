Мэр Лондона уже молится за премьер-министра Великобритании

Мэр Лондона Садик Аман Хан,британский политик-лейборист белуджиского происхождения вечером 6 апреля написал в Twitter о том, что молится за здоровье помещенного в реанимацию премьер-министра страны Бориса Джонсона.

"Молюсь сегодня вечером за скорейшее выздоровление премьер-министра. В больнице St Thomas" Hospital работают одни из лучших медиков в стране, так что он не мог бы быть в более надежных руках", - написал мэр, по многим пунктам не соглашающийся с политикой премьера.

ранее сообщалось о том, что состояние британского премьера резко ухудшилось к вечеру 6 апреля. Борис Джонсон ушел в самоизоляцию 27 марта.