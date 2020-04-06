FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +8
76.41р82.63р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 23:34
0
Печать

Мэр Лондона уже молится за премьер-министра Великобритании

Мэр Лондона Садик Аман Хан,британский политик-лейборист белуджиского происхождения вечером 6 апреля написал в Twitter о том, что молится за здоровье помещенного в реанимацию премьер-министра страны Бориса Джонсона.

"Молюсь сегодня вечером за скорейшее выздоровление премьер-министра. В больнице St Thomas" Hospital работают одни из лучших медиков в стране, так что он не мог бы быть в более надежных руках", - написал мэр, по многим пунктам не соглашающийся с политикой премьера.

ранее сообщалось о том, что состояние британского премьера резко ухудшилось к вечеру 6 апреля. Борис Джонсон ушел в самоизоляцию 27 марта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний