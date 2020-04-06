Анна Семак: Путина пора выдвигать на царство

Жене главного тренера «Зенита» Анне Семак во время прямого эфира в инстаграме певицы Саши Зверевой пришлось отвечать на вопрос, изберут ли Владимира Путина и Дональда Трампа на новый срок.

«Я думаю, что Владимира Владимировича пора выдвигать на царство, а то у британских монархов есть свои традиции, а у нас утраченные. Думаю, его срок закончится так же логично, как заканчивается человеческий цикл и жизнь. Что касается Трампа, то мне кажется, что нет», – сказала Семак.

В феврале Анна Семак заявила, что планирует вернуться в Африку для помощи местным детям Кроме того, она собиралась там найти приемного ребенка.