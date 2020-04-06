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06.04.2020 22:36
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Анна Семак: Путина пора выдвигать на царство

Жене главного тренера «Зенита» Анне Семак во время прямого эфира в инстаграме певицы Саши Зверевой пришлось отвечать на вопрос, изберут ли Владимира Путина и Дональда Трампа на новый срок.

«Я думаю, что Владимира Владимировича пора выдвигать на царство, а то у британских монархов есть свои традиции, а у нас утраченные. Думаю, его срок закончится так же логично, как заканчивается человеческий цикл и жизнь. Что касается Трампа, то мне кажется, что нет», – сказала Семак.

В феврале Анна Семак заявила, что планирует вернуться в Африку для помощи местным детям Кроме того, она собиралась там найти приемного ребенка.

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Комментарии (7)

Милота
она собиралась там найти приемного ребенка.

пусть лучше российским детям помогают. мальчишкам, которые в футбол хотят играть. а про царя вообще молчу. далеки от жизни. всё мысли какие-то фантастические
dragvs
"его срок закончится так же логично, как заканчивается человеческий цикл и жизнь" - что-то я так и не понял, то ли на царство, то ли срок, то ли жизнь закончится. Да и зачем его выдвигать, он и сам власть захватит.
Vasilis
Зачем они вообще разговаривают?
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