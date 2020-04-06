Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на сахар

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не фиксирует резкого повышения цен ... По оперативным данным Минсельхоза, по состоянию на 6 апреля средние цены сельхозпроизводителей на сахар составили 24,81 руб./кг, что на 26,3% ниже показателя аналогичной даты 2019 года, рост показателя за неделю составил 1,8%», – говорится в сообщении.

Минсельхоз России оценивает ситуацию на рынке сахара как стабильную и не отмечает резкого повышения цен на него, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

В Минсельхозе напомнили, что с 2016 года производство сахара в России превышает потребление, в результате чего производители накопили значительный объем товарных запасов. В связи с рекордным урожаем сахарной свеклы в 2019 году цена на сахар на внутреннем рынке снизилась на 43% до минимального значения за 7 лет.



«Рост цен сельхозтоваропроизводителей на сахар в условиях повышенного спроса является корректировкой по отношению к уровню предыдущих лет, что позволит участникам рынка выйти на необходимый уровень рентабельности», – объяснили в министерстве.



Дополнительно стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке может дальнейшее увеличение экспорта сахара и снижение объемов производства сахарной свеклы в следующем сельскохозяйственном сезоне, добавили в министерстве.



Объем производства свекловичного сахара в 2019-2020 сельскохозяйственном году оценивается в 7,55 млн тонн при потреблении 5,9 млн тонн. С учетом текущего уровня потребления товарные запасы могут обеспечить внутренний рынок до 2021 года, отметили в Минсельхозе.

