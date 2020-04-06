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06.04.2020 22:01
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Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на сахар

Минсельхоз России оценивает ситуацию на рынке сахара как стабильную и не отмечает резкого повышения цен на него, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не фиксирует резкого повышения цен ... По оперативным данным Минсельхоза, по состоянию на 6 апреля средние цены сельхозпроизводителей на сахар составили 24,81 руб./кг, что на 26,3% ниже показателя аналогичной даты 2019 года, рост показателя за неделю составил 1,8%», – говорится в сообщении.

В Минсельхозе напомнили, что с 2016 года производство сахара в России превышает потребление, в результате чего производители накопили значительный объем товарных запасов. В связи с рекордным урожаем сахарной свеклы в 2019 году цена на сахар на внутреннем рынке снизилась на 43% до минимального значения за 7 лет.

«Рост цен сельхозтоваропроизводителей на сахар в условиях повышенного спроса является корректировкой по отношению к уровню предыдущих лет, что позволит участникам рынка выйти на необходимый уровень рентабельности», – объяснили в министерстве.

Дополнительно стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке может дальнейшее увеличение экспорта сахара и снижение объемов производства сахарной свеклы в следующем сельскохозяйственном сезоне, добавили в министерстве.

Объем производства свекловичного сахара в 2019-2020 сельскохозяйственном году оценивается в 7,55 млн тонн при потреблении 5,9 млн тонн. С учетом текущего уровня потребления товарные запасы могут обеспечить внутренний рынок до 2021 года, отметили в Минсельхозе.

Ранее сегодня Росстат сообщил, что больше всего из продовольственных товаров в марте подорожал сахар-песок. Генпрокуратура попросила ФАС разобраться, почему в России резко выросли цены на лимоны, имбирь, чеснок и другие товары.

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Комментарии (4)

260801341
В Пятёрочке уже по 30 руб.
260674221
хватить болтать..зашел в семишагофф позавчера..сахар 19.99..да хоть обьешься
Dimitry Antonov
"Генпрокуратура попросила ФАС разобраться, почему в России резко выросли цены на лимоны, имбирь, чеснок и другие товары".

Если Генпрокуратуре больше нечем серьёзным заниматься, то, пусть потребовала бы разобраться с ценами на бензин. С ценами, по которым нефть и газ уходят за кордон. А с ценами на лимоны, макарошки, чеснок, имбирь мы сами разберёмся.
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