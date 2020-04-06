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06.04.2020 21:18
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Миллиардер Троценко предложил избавить бедных от подоходного налога

Прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц предложил ввести владелец «Корпорации AEON» Роман Троценко в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии. Меры, предложенные миллиардером, опубликованы на сайте в РБК 6 апреля.

По мнению Троценко, шкала налога должна начинаться с нуля для тех, чей доход меньше двух минимальных размеров оплаты труда, и доходить до 18% для тех, кто зарабатывает больше 100 млн рублей в год.

Для малого и среднего бизнеса Троценко предлагает полностью обнулить социальные платежи на ближайшие два-три года. «Если персонал будет сокращен, страховые взносы все равно никто не заплатит», — отмечает он.

Что касается крупного бизнеса, то по его мнению, государство должно принять на себя часть рисков, связанных с финансированием крупных производств. «Для этого подходит утверждение лимитов выдачи госгарантий системообразующим предприятиям. Это может быть сделано правительством на основании единых отраслевых правил, подготовленных министерствами. Казначейство должно вести единый реестр госгарантий, которые должны предоставляться сроком на три года бесплатно. Под эти гарантии коммерческие банки смогут продолжать кредитовать предприятия, многие из которых нарушат нормативы достаточности капитала», — пишет Троценко.

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Комментарии (11)

Modest_5e4ce41f7533b
Надо добиваться повышения доходов населения не за счет ликвидации налогов. И награждать надо за суммы перечисленные в бюджет. А так, конечно, приятно превратить граждан в птичек божьих и милостиво сметать им крошки со стола.
lion405
Без отмены налога на нищих, государству дикого капитализма нет экономического смысла уменьшать число бедных. Я - за отмену налогов на живущих впроголодь...
dedmoroz_5e4d8827384c2
Надо управлять так, чтобы не было бедных, а не подоходного налога. Налоги платят свободные граждане, крепостные налоги в казну не платят.

Роман за всех своих крепостных подоходный налог в казну будет платить. Крепостные отрабатывают барщину, да платят оброк феодалу. А феодал уже дальше с царёвой казной разбирается. В принципе, это соответствует движению мира задним ходом в тёмное прошлое. Регресс! Роман в тренде. И людей мало по малу закрепляют.
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