Миллиардер Троценко предложил избавить бедных от подоходного налога

Прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц предложил ввести владелец «Корпорации AEON» Роман Троценко в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии. Меры, предложенные миллиардером, опубликованы на сайте в РБК 6 апреля.

По мнению Троценко, шкала налога должна начинаться с нуля для тех, чей доход меньше двух минимальных размеров оплаты труда, и доходить до 18% для тех, кто зарабатывает больше 100 млн рублей в год.

Для малого и среднего бизнеса Троценко предлагает полностью обнулить социальные платежи на ближайшие два-три года. «Если персонал будет сокращен, страховые взносы все равно никто не заплатит», — отмечает он.