Миллиардер Троценко предложил избавить бедных от подоходного налога

Прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц предложил ввести владелец «Корпорации AEON» Роман Троценко в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии. Меры, предложенные миллиардером, опубликованы на сайте в РБК 6 апреля.
По мнению Троценко, шкала налога должна начинаться с нуля для тех, чей доход меньше двух минимальных размеров оплаты труда, и доходить до 18% для тех, кто зарабатывает больше 100 млн рублей в год.
Для малого и среднего бизнеса Троценко предлагает полностью обнулить социальные платежи на ближайшие два-три года. «Если персонал будет сокращен, страховые взносы все равно никто не заплатит», — отмечает он.
Что касается крупного бизнеса, то по его мнению, государство должно принять на себя часть рисков, связанных с финансированием крупных производств. «Для этого подходит утверждение лимитов выдачи госгарантий системообразующим предприятиям. Это может быть сделано правительством на основании единых отраслевых правил, подготовленных министерствами. Казначейство должно вести единый реестр госгарантий, которые должны предоставляться сроком на три года бесплатно. Под эти гарантии коммерческие банки смогут продолжать кредитовать предприятия, многие из которых нарушат нормативы достаточности капитала», — пишет Троценко.