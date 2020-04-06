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06.04.2020 20:53
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В Липецкой области тушили поезд из Петербурга

Локомотив поезда «Кисловодск-Санкт-Петербург» загорелся в Липецкой области 6 апреля. Об этом сообщает региональное МЧС.

Возгорание произошло около шести вечера на перегоне «Телегино-Становое». Огонь охватил 15 квадратных метров. «В 18.10 проведена пенная атака, пожар ликвидирован», — уточнили в МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Липецкой области
Фото: ГУ МЧС России по Липецкой области
Фото: ГУ МЧС России по Липецкой области
Фото: ГУ МЧС России по Липецкой области
Фото: ГУ МЧС России по Липецкой области

В результате пожара никто не пострадал. До вагонов пламя не добралось. После замены локомотива поезд продолжит путь, ожидается, что в пункт назначения он прибудет с задержкой более часа.

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Комментарии (2)

Pilat
Видимо вирус уже и механизмы начал заражать....температура поднялась, начался жар...
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