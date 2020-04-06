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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 19:53
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В Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусом. Число летальных исходов в столице перевалило за 30

Ещё два человека с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью 6 апреля.

У пациентов диагностировали двустороннюю пневмонию, оба имели сопутствующие заболевания, среди которых — хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз. Возраст умерших — 67 лет и 72 года.

Число летальных исходов в Москве достигло 31. Всего заразились коронавирусом 4484 человека.

Сегодня зарегистрирован первый случай смерти пациента с COVID-19 в Ленобласти.

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Комментарии (1)

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