В Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусом. Число летальных исходов в столице перевалило за 30

Ещё два человека с коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью 6 апреля.



У пациентов диагностировали двустороннюю пневмонию, оба имели сопутствующие заболевания, среди которых — хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз. Возраст умерших — 67 лет и 72 года.

Число летальных исходов в Москве достигло 31. Всего заразились коронавирусом 4484 человека.

Сегодня зарегистрирован первый случай смерти пациента с COVID-19 в Ленобласти.