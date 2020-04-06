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06.04.2020 21:49
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Ладожский мост на трассе «Кола» тестово разведут перед началом навигации

Мост через Неву в Кировском районе Ленинградской области разведут днем 8 апреля. В связи с этим на 45 минут будет полностью перекрыто движение по федеральной трассе «Кола».

Как сообщает 6 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15:00 до 15:45 8 апреля ООО «ЕвроТрансСтрой» произведет технологическую разводку Ладожского моста, расположенного на 40-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», рядом с деревней Марьино. Для подготовки к началу периода навигации специалисты осмотрят конструкции разводного пролёта и проведут диагностику механических и автоматизированных систем.

Ладожский мост через Неву разводят при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Петербургские мосты к началу навигации готовят с середины марта. Навигационный период начнется с 10 апреля. В ночь на 7 апреля в Петербурге разведут четыре моста, а в оставшиеся две - по два.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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