Мост через Неву в Кировском районе Ленинградской области разведут днем 8 апреля. В связи с этим на 45 минут будет полностью перекрыто движение по федеральной трассе «Кола».



Как сообщает 6 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15:00 до 15:45 8 апреля ООО «ЕвроТрансСтрой» произведет технологическую разводку Ладожского моста, расположенного на 40-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола», рядом с деревней Марьино. Для подготовки к началу периода навигации специалисты осмотрят конструкции разводного пролёта и проведут диагностику механических и автоматизированных систем.