«Медики Боткинской не боятся заболеть». В комздраве показали врачей, спасающих петербуржцев от коронавируса
В комитете здравоохранения Петербурга показали врачей Боткинской больницы, где лечат пациентов от коронавируса. Ролик с медиками-героями опубликован в социальной сети 6 апреля.
«Много времени в больнице, считаные часы дома. Врачи, медсёстры и санитары готовы к такому режиму. Их родные понимают, что это необходимо. Медики Боткинской не боятся заболеть коронавирусом», — рассказывается в видео.
Один из участников ролика, заведующий отделением Владимир Капацын, отметил, что не считает себя героем, а просто выполняет свою работу.
В Петербурге с начала эпидемии подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 32 человека, погибли трое. Последние данные о распространении болезни в стране и в мире читайте в трансляции «Фонтанки».