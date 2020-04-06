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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 19:16
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«Медики Боткинской не боятся заболеть». В комздраве показали врачей, спасающих петербуржцев от коронавируса

В комитете здравоохранения Петербурга показали врачей Боткинской больницы, где лечат пациентов от коронавируса. Ролик с медиками-героями опубликован в социальной сети 6 апреля.

«Много времени в больнице, считаные часы дома. Врачи, медсёстры и санитары готовы к такому режиму. Их родные понимают, что это необходимо. Медики Боткинской не боятся заболеть коронавирусом», — рассказывается в видео.

Один из участников ролика, заведующий отделением Владимир Капацын, отметил, что не считает себя героем, а просто выполняет свою работу.

В Петербурге с начала эпидемии подтверждено 226 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 32 человека, погибли трое. Последние данные о распространении болезни в стране и в мире читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (2)

safari2
Спасибо врачам-героям!
Ульянов Ленин
Так тащить сюда из-за границы нынешних и бывших соотечественников (а не оставить их там, где и лечат лучше и небо голубее) и бояться заболеть может только идиот. Тут уж надо определяться: или заразу сюда пачками везти или бояться заболеть.
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