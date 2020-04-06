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06.04.2020 18:24
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Смольный объявил арендные каникулы. Воспользоваться ими сможет малый и средний бизнес

Комитет имущественных отношений Петербурга издал приказ, по которому субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, могут получить «арендные каникулы».

Как пояснили в ведомстве 6 апреля, им предоставляется отсрочка и последующая беспроцентная рассрочка на оплату платежей по договорам аренды городской недвижимости — земельных участков, нежилого фонда, а также договорам на размещение нестационарных торговых объектов (НТО).

Отсрочка будет действовать до 31 декабря 2020 года и коснется платежей по договорам за второй и третий кварталы (апрель — сентябрь 2020 года в случае помесячной оплаты).

Заплатить арендную плату за этот период предприниматели смогут в следующем году в виде единовременной выплаты либо равными долями до конца 2021 года. Проценты и пени начисляться не будут.

Для оформления «арендных каникул» предпринимателям направят уведомления через личный кабинет арендатора, размещенный на интернет-сайте КИО. После этого необходимо обратиться в СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» и заключить с учреждением дополнительное соглашение к договору.

Ранее Смольный также обещал обнулить арендные платежи за второй квартал этого года малым и средним предприятиям из сферы образования, культуры, спорта, выставочной и просветительской деятельности, а также индустрии развлечений. Необходимый для этого городской закон проходит согласование в Смольном, потом его отправят в ЗакС, рассказал глава КИО Валерий Калугин в интервью «Фонтанке».

Также чиновники готовят второй пакет мер поддержки бизнеса, пострадавшего от ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Речь идет, в частности, об отсрочке или снижении платежей для арендаторов коммерческой недвижимости, которую пообещал премьер-министр Михаил Мишустин. «Рассматриваем модель, когда мы снижаем налог на имущество для торговых центров, если они предоставляют те или иные льготы своим арендаторам», — рассказывал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин.

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Комментарии (16)

Karoteks
Скотство чиновников во всей красе. Бизнесом заниматься запрещено. Но аренду платить надо. Отсрочка - это не отмена. Ещё и преподносят это как "помощь бизнесу".
Muxpeh
А не продовольственные магазины!?!? Их тоже закрыли наглухо но никаких льгот им не полагается! Ни отсрочек налогов, ни каникул, ни льгот!
roy37
Что касается КИО и его предоставлением отсрочки арендаторам, которые осуществляют вышеперечисленные виды деятельности. Как же не стыдно? Предметом каждого договора аренды земельного участка и помещения является непосредственно участок или помещение. В соответсвии с Приказом КИО от 03.04.20г. номер 60 данным арендаторам запрещено вести свою хозяйственную деятельность, а значит, и использовать земельный участок (помещение) в соответствии с договором. Возникает логичный вопрос: Какая при этом возможна арендная плата? За что платить? И откуда брать деньги?
Это как если бы вы пришли в ресторан, заказали себе вкусный обед, официант вам его не принёс, а при этом сказал вам: Обеда не будет, но..... я Вам отсрочку дам на оплату обеда на полгода))))))
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