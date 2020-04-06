Смольный объявил арендные каникулы. Воспользоваться ими сможет малый и средний бизнес

Как пояснили в ведомстве 6 апреля, им предоставляется отсрочка и последующая беспроцентная рассрочка на оплату платежей по договорам аренды городской недвижимости — земельных участков, нежилого фонда, а также договорам на размещение нестационарных торговых объектов (НТО).

Комитет имущественных отношений Петербурга издал приказ, по которому субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, могут получить «арендные каникулы».

Отсрочка будет действовать до 31 декабря 2020 года и коснется платежей по договорам за второй и третий кварталы (апрель — сентябрь 2020 года в случае помесячной оплаты).

Заплатить арендную плату за этот период предприниматели смогут в следующем году в виде единовременной выплаты либо равными долями до конца 2021 года. Проценты и пени начисляться не будут.

Для оформления «арендных каникул» предпринимателям направят уведомления через личный кабинет арендатора, размещенный на интернет-сайте КИО. После этого необходимо обратиться в СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» и заключить с учреждением дополнительное соглашение к договору.

Ранее Смольный также обещал обнулить арендные платежи за второй квартал этого года малым и средним предприятиям из сферы образования, культуры, спорта, выставочной и просветительской деятельности, а также индустрии развлечений. Необходимый для этого городской закон проходит согласование в Смольном, потом его отправят в ЗакС, рассказал глава КИО Валерий Калугин в интервью «Фонтанке».