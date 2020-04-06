«На 400 с лишним миллионов». В Смольном рассказали, в какую сумму обошлись продуктовые наборы для школьников

Продуктовые наборы для школьников на две недели обойдутся в 400 миллионов рублей. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина в ходе заседания малого правительства Петербурга 6 апреля.

«На 400 с лишим миллионов сформировано питание в этих наборах», — сказала она. Как пояснила Ирина Потехина «Фонтанке», сумма рассчитана за поставки в течение двух недель после выхода с каникул (с 30 марта по 12 апреля), такие наборы получат чуть больше 230 тысяч школьников — все, кому положено социальное питание. Специальных трат на это не понадобилось: речь идёт о средствах, которые предназначались для обеспечения детей питанием в образовательных организациях.