«На 400 с лишним миллионов». В Смольном рассказали, в какую сумму обошлись продуктовые наборы для школьников
Продуктовые наборы для школьников на две недели обойдутся в 400 миллионов рублей. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина в ходе заседания малого правительства Петербурга 6 апреля.
«На 400 с лишим миллионов сформировано питание в этих наборах», — сказала она. Как пояснила Ирина Потехина «Фонтанке», сумма рассчитана за поставки в течение двух недель после выхода с каникул (с 30 марта по 12 апреля), такие наборы получат чуть больше 230 тысяч школьников — все, кому положено социальное питание. Специальных трат на это не понадобилось: речь идёт о средствах, которые предназначались для обеспечения детей питанием в образовательных организациях.
«Поскольку дети в образовательные организации не ходят, мы выдаём им продукты на дом. Понятно, что речь не идёт о сопоставимом ассортименте, а только о сопоставимых ценах. Ассортимент аналогичный физически обеспечить невозможно», — пояснила она.
Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что первые поставки в школы сухпайков для изолированных от коронавируса детей Петербурга начались со 2 апреля. В них 11 видов продуктов: крупы, рыбные консервы, макароны, подсолнечное масло, сгущенка, сахар, шоколад, кондитерские изделия, соки, чай, молоко. В зависимости от размера получаемых льгот школьникам положены три вида продуктовых наборов стоимостью от 426 до 1616 рублей.