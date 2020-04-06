Общее число заболевших COVID-19 в Финляндии выросло за сутки на 13%

В Финляндии за последние сутки число инфицированных COVID-19 резко выросло — было зарегистрировано 249 новых случаев. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения THL.

Заболевание подтвердилось уже у 2 176 человек, из них 1 362 живут в Хельсинки и столичном регионе Уусимаа. В больницах сейчас проходят лечение 228 пациентов, 81 — в реанимации.



По данным ведомства, 27 инфицированных умерли, все они старше 40 лет. Медианный возраст жертв коронавируса — 84 года.



Напомним, Финляндия продлила режим ЧС и решила не открывать границу до 13 мая.