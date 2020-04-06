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06.04.2020 16:59
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Группа «Эталон» вошла в список системообразующих компаний

Группа «Эталон» включена в список системообразующих компаний, сформированный правительством РФ, сообщили «Фонтанке» в группе 6 апреля.

Как отметили в группе «Эталон», по предложению Министерства строительства России в список были добавлены застройщики с объёмами текущего строительства жилья свыше 500 тыс. кв. м. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на конец марта 2020 года объемы строительства Группы «Эталон» составляли 1 млн. кв. м.

«Инициатива правительства направлена на поддержку предприятий реального сектора экономики в условиях текущей ситуации, — отметил Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон». — Одной из приоритетных задач, стоящих непосредственно перед стройкомплексом, является реализация нацпроекта «Жилье». Сегодня комплекс мер, принятых правительством страны, Минстроем и региональными органами власти, способствует стабильной работе строительных компаний. Подчеркну, что Группа «Эталон» продолжает активное строительство всех своих объектов в Москве, Петербурге и Подмосковье в соответствии с планом для своевременного ввода в эксплуатацию даже в условиях кризиса».

Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня входит в число крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. С момента создания ввела в эксплуатацию 7 млн кв. м недвижимости. В домах компании проживает свыше 250 тысяч человек, а коллектив сотрудников насчитывает более 5 тысяч человек.

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