Группа «Эталон» вошла в список системообразующих компаний

Группа «Эталон» включена в список системообразующих компаний, сформированный правительством РФ, сообщили «Фонтанке» в группе 6 апреля.

Как отметили в группе «Эталон», по предложению Министерства строительства России в список были добавлены застройщики с объёмами текущего строительства жилья свыше 500 тыс. кв. м. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на конец марта 2020 года объемы строительства Группы «Эталон» составляли 1 млн. кв. м.

«Инициатива правительства направлена на поддержку предприятий реального сектора экономики в условиях текущей ситуации, — отметил Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон». — Одной из приоритетных задач, стоящих непосредственно перед стройкомплексом, является реализация нацпроекта «Жилье». Сегодня комплекс мер, принятых правительством страны, Минстроем и региональными органами власти, способствует стабильной работе строительных компаний. Подчеркну, что Группа «Эталон» продолжает активное строительство всех своих объектов в Москве, Петербурге и Подмосковье в соответствии с планом для своевременного ввода в эксплуатацию даже в условиях кризиса».